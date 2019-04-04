Голая Волочкова в бане очистилась с любимым

Балерину особенно радует необычный агрегат – щелкунчик

Анастасия Волочкова известна своей любовью к бане. Несмотря на то, что звезда публикует в соцсети чуть ли не ежедневно снимки из парилки или при выходе из нее, она каждый раз находит, чем удивить подписчиков. Так произошло и на этот раз.

После выхода сенсационного интервью Ксении Собчак Волочкова осталась в расстроенных чувствах, поэтому пошла в свое любимое место, чтобы очиститься от негатива. По традиции балерина поделилась провокационным кадром, на котором все ее прелести прикрыты лишь вениками.

"Что может быть лучше домашней русской балетной бани на дровах?! А еще щелкунчик рядом! И любимый человек. Остальное-пыль",

– подписала снимок грациозная артистка.

Поклонники не смогли ответить своей любимице, так как она отключила возможность комментировать пост, но не пожалели "лайков". Впрочем, похоже, чудодейственное средство на этот раз не помогло Волочковой.

Позже знаменитость выложила еще один пост, в котором намекнула на то, что зря пустила телеведущую в свой дом. По словам Анастасии, Ксения открывала все возможные двери и ящики, чтобы найти следы любимого балерины, которого она тщательно скрывает от общественности.

"Пустила я в свой дом Собчак для съемки по ее просьбе.. А в ответ получила беспринципную, бессовестную пакость и мерзость", – пожаловалась Волочкова, обвинив Собчак в том, что та потеряла совесть. По мнению балерины, именно поэтому телеведущая "не любима мужчинами и несчастна".

Своего любимого Волочкова показывает лишь по частям, регулярно интригуя фанатов. Звезда не раз признавалась, что счастлива как никогда.