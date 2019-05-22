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"Прекрасный сабантуйчик": Волочкова нацепила шубу в жару

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина рассказала о приятной встрече - со старым дружком

Анастасия Волочкова по-прежнему удивляет. Она разместила в сторис видео своей прогулки по Москве-реке. При этом была не одна, и в странном наряде.

"Королева шпагата" позировала на катере в шубе. Вокруг нее чинно ходят гости, суетятся официанты.

Фото: www.instagram.com/stories/volochkova_art/

В одном из эпизодов она показана с мужчиной, к которому склонила голову. Анастасия сообщила, что ее пригласили на мероприятие, организованное одним из известных издательств.

Наверное, происходящее доставило Волочковой удовольствие, ведь в заключение она весело заявила: 

"Вот такой прекрасный сегодня был сабантуйчик".

Немного раньше на странице балерины появилось фото, где она стоит на берегу. Москвы-реки в тех же мехах, легких брюках с дырами и босоножках. И с тем же мужчиной. 

"Саша Невский... Грандиозный человек! Мы дружим уже 10 лет... Замечательно встретиться еще и на корабле",

– пояснила Анастасия под снимком. 

Подписчики наверняка оценили бы все эти кадры по достоинству. Но предусмотрительная артистка снова закрыла комментарии.

Не так давно "королева шпагата" в очередной раз побывала на обожаемых ею Мальдивах, где все еще проводит время ее друг – певец Николай Басков. Там звезда оторвалась по полной.

Она не только принимала солнечные ванны, но еще и отжигала на дискотеке.Видео того, как резво скакала Волочкова под ритмичную музыку, разлетелось по соцсетям.

Сама балерина тоже выкладывала ролики с отдыха. На одном она поразила странным видом. То, как снимала другой, дало подписчикам повод думать, что с нею не все в порядке – язык у Анастасии слегка заплетался, а голос временами срывался.  

На далеких берегах Анастасия была без таинственного возлюбленного, о котором то и дело твердит почти год. Она оставила милого дома с котом Лакки, напоминает сайт "Комсомольская правда".

Фоторепортаж
"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Полина ДОРОЖКИНА
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