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Басков страдает на отдыхе

Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
"Натурального блондина" мучат вопросы

Николай Басков все еще нежится под солнцем на теплых берегах любимых островов балерины Анастасии Волочковой. На отдыхе владелец "золотого голоса" задумался над решением "важной задачи" и поделился этим в соцсети. Фанаты восторженно откликнулись. 

Артист опубликовал новое фото, на котором показан лежащим. На нем белая футболка с черным рисунком. Взгляд певца направлен в камеру.

"Три дня, неделя или месяц? Сколько должен длиться идеальный отпуск?

– спросил Николай, пожоже, всерьез озабоченный этим.

Фанаты отреагировали сразу. Одни восхищались видом кумира:

"Колюня, потрясающе выглядишь))", "Отлично", "Такой свеженький",  "Красавец", Худооооой🙈🙈🙈❤❤❤🥰🥰", "О, Николя, такой симпатичный оказывается👍", "Вау!!! Коленька, выглядите сногсшибательно!!! Самый красивущий!!!", "Мальчик", "Ты прям худышка ). Красавчик", "Даже на лице и в глазах – умиротворение!!!!!👍👍👍устал... отдыхай... заслужил", "Сразу видно, вроде отдохнули... Но еще малек бы".

Другие решили помочь ему и отвечали на вопросы.

"Месяц минимум", "Для голоса хоть недельку помолчать", "Месяц, неделю и три дня", "До момента, когда вдруг захочется на работу!", "На сколько денег хватит",  "Лучше уж 4 месяца", "Не меньше месяца. ) А для артиста так лучше два", "Всю жизнь", "3 месяца лета и 1 месяц зимой", 

– написали они, добавив, что "много отпуска не бывает" и провести это время "лучше всего на острове вместе с Волочковой".  

Некая дама отметила: "Мне кажется Вы уже устали отдыхать, у Вас взгляд такой уставший! Возвращайтесь на сцену, там Ваша жизнь!".

В отпуске "натуральный блондин" не выпал из светской жизни. Он не только информирует поклонников о том, что видел и как отдыхает, но и с другими звездами общается.

На днях он поздравил известную телеведущую, ярко отметившую 19 мая день рождения. Он выложил в Instagram снимок, на котором показан тесно прижатым к Лере Кудрявцевой, одетой в платье с декольте. Такую близость с красоткой артист демонстрировал и раньше 

Басков улетел на Мальдивы в середине месяца, о чем сообщил в соцсети. По мнению некоторых зрителей, он устроил себе каникулы после провала клипа на песню "Караоке".

Фоторепортаж
Басков показал свою подругу
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Полина ДОРОЖКИНА
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