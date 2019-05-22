Басков страдает на отдыхе

"Натурального блондина" мучат вопросы

Николай Басков все еще нежится под солнцем на теплых берегах любимых островов балерины Анастасии Волочковой. На отдыхе владелец "золотого голоса" задумался над решением "важной задачи" и поделился этим в соцсети. Фанаты восторженно откликнулись.

Артист опубликовал новое фото, на котором показан лежащим. На нем белая футболка с черным рисунком. Взгляд певца направлен в камеру.



"Три дня, неделя или месяц? Сколько должен длиться идеальный отпуск?

– спросил Николай, пожоже, всерьез озабоченный этим.

Фанаты отреагировали сразу. Одни восхищались видом кумира:

"Колюня, потрясающе выглядишь))", "Отлично", "Такой свеженький", "Красавец", Худооооой🙈🙈🙈❤❤❤🥰🥰", "О, Николя, такой симпатичный оказывается👍", "Вау!!! Коленька, выглядите сногсшибательно!!! Самый красивущий!!!", "Мальчик", "Ты прям худышка ). Красавчик", "Даже на лице и в глазах – умиротворение!!!!!👍👍👍устал... отдыхай... заслужил", "Сразу видно, вроде отдохнули... Но еще малек бы".

Другие решили помочь ему и отвечали на вопросы.

"Месяц минимум", "Для голоса хоть недельку помолчать", "Месяц, неделю и три дня", "До момента, когда вдруг захочется на работу!", "На сколько денег хватит", "Лучше уж 4 месяца", "Не меньше месяца. ) А для артиста так лучше два", "Всю жизнь", "3 месяца лета и 1 месяц зимой",

– написали они, добавив, что "много отпуска не бывает" и провести это время "лучше всего на острове вместе с Волочковой".

Некая дама отметила: "Мне кажется Вы уже устали отдыхать, у Вас взгляд такой уставший! Возвращайтесь на сцену, там Ваша жизнь!".

В отпуске "натуральный блондин" не выпал из светской жизни. Он не только информирует поклонников о том, что видел и как отдыхает, но и с другими звездами общается.

На днях он поздравил известную телеведущую, ярко отметившую 19 мая день рождения. Он выложил в Instagram снимок, на котором показан тесно прижатым к Лере Кудрявцевой, одетой в платье с декольте. Такую близость с красоткой артист демонстрировал и раньше

Басков улетел на Мальдивы в середине месяца, о чем сообщил в соцсети. По мнению некоторых зрителей, он устроил себе каникулы после провала клипа на песню "Караоке".