"Смело": Кудрявцева прокатилась на мотоцикле без белья

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Лера Кудрявцева показала, как веселилась, на видео, опубликованном в соцсети. На кадрах есть и роскошный торт, и цветы, и увеселительная прогулка на водных мотоциклах в Майами, где состоялся праздник. Не обошлось и без сюрприза.
Лера выглядит соблазнительно. На ней нет лифчика, обнаженную грудь прикрывает легкий яркий топ на бретелях.
Раскованная теледива уверенно повела транспорт вперед – рванула с места и умчалась. Вернувшись к берегу, она была облита шампанским. После этого муж звезды – хоккеист Игорь Макаров – еще вымазал жену тортом и вручил ей цветы.
Гости смеялись и аплодировали. Сама Кудрявцева под видео призналась: "Это был волшебный 🧙♂️ день!".
Фанатам ролик очень понравился. Они восхитились бесстрашием артистки и ее видом:
"Ой, Лерунька! Молодец, смело! Красиво! Обожаю!", "Супер", "Очень круто!", "Сказочно", "Классная"
И, поздравив любимицу, осыпали ее пожеланиями.
"С днем рождения, оставайтесь всегда такой любимой, как на этом видео", "Лерочка, с днюхой! Урааа!!!❤️",Лерочка красавица счастья тебе и твоиму мужу и доче,любим Ой, Лерунька!!Молодаец, смелло! Красиво! Обожаю!", "Будьте счастливыми каждый день",
– это лишь малая часть всего, что написали телеведущей поклонники.
На днях супруг звезды экранаедавно выложил в соцсети фото их маленькой дочери. Машеньке исполнилось девять месяцев – она родилась в августе прошлого года. Кудрявцева, показывая дочурку, прикрывала ее лицо смайликами, а муж открыл его.
Игорь Макаров моложе Леры Кудрявцевой на 16 лет, но супругов разница в возрасте никогда не тревожила. Жена понимает молодого мужа и спокойно относится к его походам на дискотеку. Они трогательны и заботливы друг к другу и обожают свою наследницу.
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