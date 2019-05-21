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"Смело": Кудрявцева прокатилась на мотоцикле без белья

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая "Секрета на миллион" бурно отметила день рождения

Лера Кудрявцева показала, как веселилась, на видео, опубликованном в соцсети. На кадрах есть и роскошный торт, и цветы, и увеселительная прогулка на водных мотоциклах в Майами, где состоялся праздник. Не обошлось и без сюрприза.

Лера выглядит соблазнительно. На ней нет лифчика, обнаженную грудь прикрывает легкий яркий топ на бретелях.

Раскованная теледива уверенно повела транспорт вперед – рванула с места и умчалась. Вернувшись к берегу, она была облита шампанским. После этого муж звезды – хоккеист Игорь Макаров – еще вымазал жену тортом и вручил ей цветы.

Гости смеялись и аплодировали. Сама Кудрявцева под видео призналась: "Это был волшебный 🧙‍♂️ день!".

Фанатам ролик очень понравился. Они восхитились бесстрашием артистки и ее видом:

"Ой, Лерунька! Молодец, смело! Красиво! Обожаю!", "Супер", "Очень круто!", "Сказочно", "Классная"

И, поздравив любимицу, осыпали ее пожеланиями.

"С днем рождения, оставайтесь всегда такой любимой, как на этом видео", "Лерочка, с днюхой! Урааа!!!❤️",Лерочка красавица счастья тебе и твоиму мужу и доче,любим Ой, Лерунька!!Молодаец, смелло! Красиво! Обожаю!", "Будьте счастливыми каждый день",

– это лишь малая часть всего, что написали телеведущей поклонники.

На днях супруг звезды экранаедавно выложил в соцсети фото их маленькой дочери. Машеньке исполнилось девять месяцев – она родилась в августе прошлого года. Кудрявцева, показывая дочурку, прикрывала ее лицо смайликами, а муж открыл его.

Игорь Макаров моложе Леры Кудрявцевой на 16 лет, но супругов разница в возрасте никогда не тревожила. Жена понимает молодого мужа и спокойно относится к его походам на дискотеку. Они трогательны и заботливы друг к другу и обожают свою наследницу.

Фоторепортаж
Свадьбу Леры Кудрявцевой предсказала гадалка
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Полина ДОРОЖКИНА
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