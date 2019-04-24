"Что ты с нами делаешь": Кудрявцева показала клубничку на ночь

Нибиру
- Москва на очереди: Нибиру атакует старинный русский город
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Весьма аппетитный кадр, который опубликовала в своем Instagram телеведущая, вызвал настоящий переполох.
Красавица Лера показала подписчикам шикарный торт, украшенный ягодами, который ей преподнесли в подарок. Выглядел он так соблазнительно, что у фанатов потекли слюнки. Некоторые взмолились, чтобы Кудрявцева не дразнила такими кадрами на ночь.
Часть пользователей заподозрила, что обладательница точеной фигурки вряд ли съела хоть кусочек этого сладкого лакомства. А если она позволяет себе такое перед сном, значит, обладает каким-то секретом, в шутку предположили комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).
"Лера , это так красиво . Пожалуста не выкладывайте на ночь . Хочууууу", "Не верю что с вашей фигуркой ,вы позволяете себя такие вкусняхи", "Лера, что ты с нами делаешь?!!! Такая вкусняшка!!!!" "Лера, но вот как можно есть торты, пирожки, пельмени в 3 часа ночи и НЕ ПОПРАВЛЯТЬСЯ",
– высказались фанаты.
Экс-глава Незалежной уверен, что Кремль сумеет договориться с Зеленским о прекращении бойни в Донбассе
ЧП, случившееся 60 лет назад, обрастает жуткими подробностями