"Что ты с нами делаешь": Кудрявцева показала клубничку на ночь

Лера не на шутку взволновала поклонников

Весьма аппетитный кадр, который опубликовала в своем Instagram телеведущая, вызвал настоящий переполох.

Красавица Лера показала подписчикам шикарный торт, украшенный ягодами, который ей преподнесли в подарок. Выглядел он так соблазнительно, что у фанатов потекли слюнки. Некоторые взмолились, чтобы Кудрявцева не дразнила такими кадрами на ночь.

Часть пользователей заподозрила, что обладательница точеной фигурки вряд ли съела хоть кусочек этого сладкого лакомства. А если она позволяет себе такое перед сном, значит, обладает каким-то секретом, в шутку предположили комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

"Лера , это так красиво . Пожалуста не выкладывайте на ночь . Хочууууу", "Не верю что с вашей фигуркой ,вы позволяете себя такие вкусняхи", "Лера, что ты с нами делаешь?!!! Такая вкусняшка!!!!" "Лера, но вот как можно есть торты, пирожки, пельмени в 3 часа ночи и НЕ ПОПРАВЛЯТЬСЯ",

– высказались фанаты.