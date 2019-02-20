На Успенскую похожа: отекшая Кудрявцева ошеломила поклонников

Известная телеведущая продолжает удивлять

Признанная красавица Лера Кудрявцева неожиданно в очередной раз показалась в таком виде, что фанаты испугались. Причиной стало опубликованное в соцсети фото с одной из ее программ.

Сама звезда никак не пояснила кадр, а подписчики обсуждают его до сих пор. Их бурные эмоции прямо зашкаливают. Некоторые решили, что теледива выглядит ужасно. И разнесли в пух и прах каждую деталь ее внешности и даже одежду.

"Стала похожа на Успенскую. Отечное лицо", "Улыбка как у гадюки","На якутку становится похожа", "А где глаза Ваши красивые", "Зубы не естественные", "Цвета белого унитаза.. Это даже не эстетично смотрится", "Сегодняшний наряд с непонятными узорами по рукавам похожими на снежинки, разочаровал", "Да, красавица... но искусственная", -

– возмущались они. Кто-то даже потребовал: "Лера, покажись без грима".

Сначала одна дама защитила Леру. "Люди с возрастом меняются, стремится выглядеть хорошо – это замечательно! Главное не переборщить с этим", – сказала она.

Подключились и самые преданные поклонники. Будто стараясь перекрыть весь негатив, они привычно завалили Кудрявцеву комплиментами: "Красотка", "Невороятная", "Блестящая", "Зубы шикардос", "Приятная", "Чудесная", "Лучезарная", "Хорошенькая! Вся сияет", "Все молодеешь и молодеешь", "Обварожительная".

Больше, конечно, отличились представители сильного пола. "Обожаю тебя, солнечная Лера", "Великолепная леди, Вы всегда лучшая", "Хорошая ты девка, Лерка... жаль, что не моя", – признались мужчины.

Только их мечты напрасны. Телеведущая замужем и счастлива. К тому же у нее с супругом – известным хоккеистом Игорем Макаровым – недавно родилась дочка. В феврале малышке исполнилось шесть месяцев, и родители в ней души не чают, особенно мама.

На днях Лера уже заставила фанатов понервничать. Она выложила в Instagram снимок, на котором целуется в губы с Любовью Успенской, с которой ее сравнили, увы не в лучшую сторону. И это дало повод завистникам оторваться по полной...