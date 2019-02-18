"Как низко": Кудрявцеву застали на интиме с женщиной

Известная телеведущая показалась в горячий момент

Лера Кудрявцева сразила поклонников наповал. Она поцеловала в губы... женщину и фото того, как это было, без стеснения выложила в Instagram. И разместила такое же интригующее признание.

"Никто тебя не любит, так как я".

заявила телеведущая под кадрами. На них она показана не с кем иным, как с другой знаменитостью, точнее – королевой шансона Любовью Успенской.

Фанаты по-разному отнеслись к этой публикации. Одним фото понравились. "Классные! Обе потрясающие! Милый поцелуй!", "Шикарные женщины", "Красотки" , – хвалили обеих звезд восхищеные поклонники.

Другие не оценили такую нежность подруг. Они возмущались, и не все подбирали выражения:

"Как низко", "Неприятное фото", "Аж глаза закрыли от удовольствия", "Зачем в губы-то? Фу, какая гадость!", "Они обе под алкоголем", "Целующиеся бабушки – это отвратительно", "Публичный человек должен себя контролировать. И фото сортировать, они ж знают, чем для них это обернется. Лично я потеряла уважение", "Ну это уже пошло!", "Какой-то позор...", "Лезбиянки", "Гадость, противно смотреть. Уроды", "Совсем уже, что ль, ку-ку, видать, климакс рулит".

Некоторые не поверили, что поцелуй был искренним и заподозрили Кудрявцеву в попытке разжечеть интерес к себе таким откровенным поступком. "Ну что не сделаешь ради того, чтобы о тебе поговорили. Конечно же, поцеловать старуху", "Когда же вы, публичные барышни, будете думать о приличии?", "Это ваш секрет на миллион?" – упрекали такие.

Нашлись у телеведущей с певицей и защитники. Они ничего грязного в снимках не усмотрели и заявили: "Ппросто дурачатся. Ничего здесь плохого", "Да нормально все, это ведь шутя".

Кудрявцевой такой негатив написали впервые. Ранее Леру возносили до небес, отмечая, как рпекрасно она выглядит и то, что после поздних родов не растеряла привлекательности и сохранила форму.

Нынешняя же реакция, возможно, сильно расстроит звезду экрана, и она будет тщательнее подбирать снимки для публикации в соцсети..