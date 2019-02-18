Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Как низко": Кудрявцеву застали на интиме с женщиной

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Известная телеведущая показалась в горячий момент

Лера Кудрявцева сразила поклонников наповал. Она поцеловала в губы... женщину и фото того, как это было, без стеснения выложила в Instagram. И разместила такое же интригующее признание.

"Никто тебя не любит, так как я". 

заявила телеведущая под кадрами. На них она показана не с кем иным, как с другой знаменитостью, точнее – королевой шансона Любовью Успенской.

Фанаты по-разному отнеслись к этой публикации. Одним фото понравились. "Классные! Обе потрясающие! Милый поцелуй!", "Шикарные женщины", "Красотки" , – хвалили обеих звезд восхищеные поклонники. 

Другие не оценили такую нежность подруг. Они возмущались, и не все подбирали выражения:

"Как низко", "Неприятное фото", "Аж глаза закрыли от удовольствия", "Зачем в губы-то? Фу, какая гадость!", "Они обе под алкоголем", "Целующиеся бабушки – это отвратительно",  "Публичный человек должен себя контролировать. И фото сортировать, они ж знают, чем для них это обернется. Лично я потеряла уважение", "Ну это уже пошло!",  "Какой-то позор...", "Лезбиянки", "Гадость, противно смотреть. Уроды", "Совсем уже, что ль, ку-ку, видать, климакс рулит".

Некоторые не поверили, что поцелуй был искренним и заподозрили Кудрявцеву в попытке разжечеть интерес к себе таким откровенным поступком. "Ну что не сделаешь ради того, чтобы о тебе поговорили. Конечно же, поцеловать старуху", "Когда же вы, публичные барышни, будете думать о приличии?", "Это ваш секрет на миллион?" – упрекали такие.

Нашлись у телеведущей с певицей и защитники. Они ничего грязного в снимках не усмотрели и заявили: "Ппросто дурачатся. Ничего здесь плохого", "Да нормально все, это ведь шутя".

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com

Кудрявцевой такой негатив написали впервые. Ранее Леру возносили до небес, отмечая, как рпекрасно она выглядит и то, что после поздних родов не растеряла привлекательности и сохранила форму.

Нынешняя же реакция, возможно, сильно расстроит звезду экрана, и она будет тщательнее подбирать снимки для публикации в соцсети..

Фоторепортаж
Лера Кудрявцева променяла Лазарева на Морозова
+
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Жив, но на грани смерти: Скрипаль прикован к постели

Появилась новая информация о состоянии экс-полковника ГРУ

Европа готовит Незалежную к установке ПРО

Киеву предложили радикальный способ сдерживания "агрессии" Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей