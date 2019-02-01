Чехова назвала неузнаваемую Кудрявцеву стервой

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Мало кто может знать, однако Лера Кудрявцева не всегда была
блондинкой. Так, на заре своей телевизионной карьеры ведущая носила темные
волосы, которые периодически завивала. В качестве доказательства Лера выложила
на своей страничке в Instagram снимок 1994 г., когда она была ведущей музыкальной
передачи "Партийная Zona".
Подписчики пришли в неописуемый восторг. А многие даже не узнали Кудрявцеву. Среди последних оказалась коллега Леры Анфиса Чехова.
"Я на секунду подумала что это Бузова. Так вот кто ее ролевая модель (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)",
– призналась Анфиса Чехова в комментариях к кадру.
"Анфисон помнишь эти прекрасные года?)))"
– спросила у нее Лера Кудрявцева. Та ответила:
"Конечно, Лерыч! Я думала тогда что ты пафосная стерва" ТЫ ходила мимо на нашем канала тв 6 и от тебя веяло Богиней телеэфира".
Не смогли скрыть эмоций и прочие представители отечественного шоу-бизнеса. Так, друг Леры Кудрявцевой певец Сергей Лазарев сказал:
"Помню!! Всегда смотрел!!" Та отреагировала на его пылкость не без юмора. "говори сразу, был моим фанатом, чо уж",
– написала артисту телеблондинка.
Продюсер Яна Рудковская и шоумен Тимур Родригес оказались немногословны.
"Нереальное что-то", – только и смогла сказать супруга прославленного фигуриста Евгения Плющенко. "Охренеть!!!!"
– эмоционально отреагировал Тимур.
А вот актриса Эвелина Бледанс высказалась о цвете волос Леры Кудрявцевой. "Казалось, ты всегда была блондинкой! Но, я помню эту наимоднейшую программу", – прокомментировала публикацию гламурной ведущей артистка.
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