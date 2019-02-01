Чехова назвала неузнаваемую Кудрявцеву стервой

Лера Кудрявцева опубликовала архивное фото. Не все узнали телеведущую.

Мало кто может знать, однако Лера Кудрявцева не всегда была блондинкой. Так, на заре своей телевизионной карьеры ведущая носила темные волосы, которые периодически завивала. В качестве доказательства Лера выложила на своей страничке в Instagram снимок 1994 г., когда она была ведущей музыкальной передачи "Партийная Zona".



Подписчики пришли в неописуемый восторг. А многие даже не узнали Кудрявцеву. Среди последних оказалась коллега Леры Анфиса Чехова.

"Я на секунду подумала что это Бузова. Так вот кто ее ролевая модель (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)",

– призналась Анфиса Чехова в комментариях к кадру.

"Анфисон помнишь эти прекрасные года?)))"

– спросила у нее Лера Кудрявцева. Та ответила:

"Конечно, Лерыч! Я думала тогда что ты пафосная стерва" ТЫ ходила мимо на нашем канала тв 6 и от тебя веяло Богиней телеэфира".

Не смогли скрыть эмоций и прочие представители отечественного шоу-бизнеса. Так, друг Леры Кудрявцевой певец Сергей Лазарев сказал:

"Помню!! Всегда смотрел!!" Та отреагировала на его пылкость не без юмора. "говори сразу, был моим фанатом, чо уж",

– написала артисту телеблондинка.

Продюсер Яна Рудковская и шоумен Тимур Родригес оказались немногословны.

"Нереальное что-то", – только и смогла сказать супруга прославленного фигуриста Евгения Плющенко. "Охренеть!!!!"

– эмоционально отреагировал Тимур.

А вот актриса Эвелина Бледанс высказалась о цвете волос Леры Кудрявцевой. "Казалось, ты всегда была блондинкой! Но, я помню эту наимоднейшую программу", – прокомментировала публикацию гламурной ведущей артистка.