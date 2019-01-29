Кудрявцева плачет из-за упавшей с высоты малолетней дочери

Телеведущая призналась, что у нее сводит скулы

Лера Кудрявцева разоткровенничалась с поклонниками. Популярная телеведущая призналась, что готова убить человека, и стала невротиком.

Лера Кудрявцева подарила своему молодому супругу, хоккеисту Игорю Макарову, дочь Марию в августе прошлого года. Популярная телеведущая не скрывала, что это долгожданный ребенок. Однако вскоре телеблондинке пришлось отложить материнские заботы и окунуться в работу. И все же каждую свободную минуту 47-летняя ведущая проводит с любимой малышкой.

Гламурная красотка не боится говорить открыто, как трепетно она относится к дочери. "Я поняла точно, что могу убить человека. За дочь. Люблю так, что сводит скулы и хочу съесть ее" – призналась Лера Кудрявцева на своей страничке в социальной сети Facebook (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

А еще телеведущая рассказала о несчастном случае, произошедшем с малышкой.

"Вчера она у меня за 2 секунды пока я отвернулась упала с кровати на пол . Начала рыдать я, а не она . Короче я невротик",

– констатировала телеведущая.

Подписчики успокоили блондинку, дав понять, что все ее чувства абсолютно естественны. "Не ты одна", – коротко ответила Лере Кудрявцевой ведущая и бизнес-леди Екатерина Одинцова. Поддержал телеведущую и актер Владимир Стеклов, на старости лет снова ставший отцом. "Лера, один к одному... мою попку и начинаю откусывать, и не убить – Разорвать", – отметил он. Коллега Кудрявцевой по шоу "Звезды сошлись!" Оскар Кучера ободрил: "Мы все невротик и невносик))))) все будет хорошо!"

"Ты не невротик!!! Это самая настоящая, искренняя материнская любовь!!! Настоящая мама своей маленькой принцессы! Это просто вселенская любовь к малютке! Это более чем нормально и правильно!"

– обратился к Лере Кудрявцевой приятель.