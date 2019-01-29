Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Кудрявцева плачет из-за упавшей с высоты малолетней дочери

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая призналась, что у нее сводит скулы

Лера Кудрявцева разоткровенничалась с поклонниками. Популярная телеведущая призналась, что готова убить человека, и стала невротиком.

Лера Кудрявцева подарила своему молодому супругу, хоккеисту Игорю Макарову, дочь Марию в августе прошлого года. Популярная телеведущая не скрывала, что это долгожданный ребенок. Однако вскоре телеблондинке пришлось отложить материнские заботы и окунуться в работу. И все же каждую свободную минуту 47-летняя ведущая проводит с любимой малышкой.

Гламурная красотка не боится говорить открыто, как трепетно она относится к дочери. "Я поняла точно, что могу убить человека. За дочь. Люблю так, что сводит скулы и хочу съесть ее" – призналась Лера Кудрявцева на своей страничке в социальной сети Facebook (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

А еще телеведущая рассказала о несчастном случае, произошедшем с малышкой.

"Вчера она у меня за 2 секунды пока я отвернулась упала с кровати на пол . Начала рыдать я, а не она . Короче я невротик",

– констатировала телеведущая.

Подписчики успокоили блондинку, дав понять, что все ее чувства абсолютно естественны. "Не ты одна", – коротко ответила Лере Кудрявцевой ведущая и бизнес-леди Екатерина Одинцова. Поддержал телеведущую и актер Владимир Стеклов, на старости лет снова ставший отцом. "Лера, один к одному... мою попку и начинаю откусывать, и не убить – Разорвать", – отметил он. Коллега Кудрявцевой по шоу "Звезды сошлись!" Оскар Кучера ободрил: "Мы все невротик и невносик))))) все будет хорошо!"

"Ты не невротик!!! Это самая настоящая, искренняя материнская любовь!!! Настоящая мама своей маленькой принцессы! Это просто вселенская любовь к малютке! Это более чем нормально и правильно!"

– обратился к Лере Кудрявцевой приятель.

Олег РАЙЦИН
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей