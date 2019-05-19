Слишком близко: Басков прижался к груди Кудрявцевой

Объятия двух звезд сочли неприличными

Певец поздравил Леру Кудрявцеву с днем рождения. В своем Instagram Николай Басков опубликовал фото, где позирует вместе с телеведущей, облаченной в ярко-розовое платье с откровенным декольте. При этом артист довольно тесно прижимается к красотке.

"Моя дорогая @leratv от всего сердца с Днём Рождения !!! Будь здорова, счастлива , купайся в любви и семейном счастье , творческих безумств и оставайся всегда такой же красивой и безупречной на долгие годы", – написал он.

Кадр вызвал бурное обсуждение среди пользователей. Некоторые сделали Баскову замечание, отметив, что обнимать замужнюю женщину таким образом неприлично. Другие прошлись по внешности Кудрявцевой. По их мнению, Лера перебарщивает с пластическими операциями (орфография и пунктуация сохранены).

"Посмотреть бы на нее без пластики и уколов, вот бы зрелище былт", "С днём рождения Леру!!! Николай вам видимо нравятся девушки блондинки?)" "Во ухватился за такую красавицу.Лерочка,с днём рождения вас! Вы супер", "Надоели куклы.Это я про Леру", "Басков нельзя так сильно близко к замужней даме..))"

– написали они.

Ранее Баскова и Киркорова раскритиковали за клип на песню "Караоке".