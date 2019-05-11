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"Трансвестит-шоу": Киркоров и Басков взбесили народ

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
В Сети появилось видео с участием двух звезд

"Золотой голос" России готовится потрясти фанатов новым шедевром. Зрителей, судя по всему, ждет нечто фееричное.

Николай Басков в своем Instagram анонсировал выход клипа на песню "Караоке". Пока в Сети появился только короткий отрывок, но его хватило, чтобы оценить размах. В новом видео участвуют практически все звезды отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Яна Кошкина, Иосиф Пригожин, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов и, конечно, сам Николай Басков.

Клип снят в лучших традициях Болливуда – зажигательные массовые танцы, яркие костюмы, драки и спецэффекты. Басков в ролике, который, кстати длится рекордно долго – целых 20 минут – щеголяет в усах и кожаной куртке.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Пост появился не только у Николая – все причастные опубликовали тизер на своих страницах, устроив настоящий флешмоб. Филипп Киркоров в стороне не остался. Однако в противовес Баскову, которого нахваливают поклонники, поп-короля обругали. Пользователи заявили, что разочарованы (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Что-то я в шоке(((" всегда привыкла обожать киркоров... И обожала, пока не подписалась на него в инсте((( ужас какой то((( похож на каку то капусту( сто одежек и все без застежек. А люди, которых он рекламирует... Басков, бузова... В моем понимании, скажи кто твой друг и я скажу кто ты....  Киркоров разочаровал", "Киркоров был изумительным. Конец 90-х. Что стало с этим человеком?" "Всероссийский дом терпимости.." "Жалко немного Вас. Пытаетесь удержать популярность, делаете то, что Вам не свойственно. И самое главное, что все косите под Шнурова!" "Опять очередное трансвестит– шоу!?" "Очередное позорище", –

вынесли свой приговор зрители.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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