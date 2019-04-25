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"Пьяненький": Басков в странном виде припал к декольте Кудрявцевой

Лера Кудрявцева и Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Владелец "золотого голоса" удивил поклонников

Николай Басков выложил в Instagram свежий кадр, на котором он показан с двумя звездами – Лерой Кудрявцевой и Игорем Гуляевым. Причем "натуральный блондин", обняв красотку телеведущую, прижался к ее соблазнительной груди, едва не выпадающей из глубокого декольте.

У фанатов снимок вызвал бурную реакцию, но мнения разошлись. Одни заметили, что певец выглядит как-то странно.

"Коля пьяненький, что ли? Ха-ха-ха, нехило размыло Баскова!"

– предположил один такой. На что другой ответил, что это "фото немного размытое". 

Остальные восхищались знаменитыми артистами, осыпая их комплиментами и пожеланиями:

"Классная фотка", "О, Лерочка", "Ах, красив, талантлив, Николай!", "Ты выглядишь превосходно", "Николай, как обычно, с красивыми женщинами", "Коленька, Вы с друзьями как солнце. Спасибо Вам за то, что делитесь здесь с нами Вашими приятными событиями. Как приятно видеть Вас снова в прекрасном настроении в кругу друзей! Хорошего Вам дня, солнышко наше".  

Нашелся и злопыхатель. "Не могу назвать его каким-то талантливым или что-то в этом роде... безвкусица полнейшая!" – возмутился он. 

Сам же певец написал под кадром: "Наш дорогой гений красоты и моды Игорь Гуляев, от всего сердца с юбилеем! Будь здоров, счастлив, любви и исполнения всего задуманного! Твори на радость и делай мир красивее".

После расставания с Викторией Лопыревой Николай Басков не любит распространяться о личной жизни Он все еще холост и пока жениться не собирается – уверен, что семейным человеком нужно становиться в зрелом возрасте.

В одном из своих недавних интервью исполнитель признался, что хотел бы стать отцом, но не готов воспитывать ребенка в одиночку, так как всем детям нужны матери. При этом артист прекрасно относится к малышам и его не пугают трудности ухода за ними. 

А пока ему "безумно хочется разбежаться и прыгнуть в море". В этом "натуральный блондин" признался в соцсети.

С красотками певец не прочь пообниматься. Накануне в соцсети обсуждали фото владельца "золотого голоса" и одной из звезд "Дома-2". Артист выглядел довольным и, похоже, совсем не возражал против такого обществ.

Ранее Николай Басков пришел на юбилейный концерт Аллы Пугачевой с моделью Софией Никитчук. О его романе с "Мисс Россия 2015" судачили еще в конце прошлого года, но тогда рядом с Басковым мелькала Лопырева.

Фоторепортаж
Басков показал свою подругу
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Полина ДОРОЖКИНА
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