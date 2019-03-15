Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пьяные Киркоров и Басков опозорились в Узбекистане

Филипп Киркоров и Николай Басков. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Известные певцы неадекватно вели себя в аэропорту

Филипп Киркоров и Николай Басков прилетели в Ташкент на церемонию открытия ледового дворца Humo Arena. Не успев покинуть борт, артисты, будучи явно навеселе, чересчур бурно выразили эмоции.

"Мой любимый Ташкент! Здесь тепло. Коленька, Ташкент!", 

– прокричал во всю глотку поп-король. Его спутник тут же звонко подхватил:

"Ташкент... Ассалям алейкум!"

После чего они уже в два голоса назвали столицу Узбекистана, причем Филипп старался при этом изобразить характерный акцент. Похоже, у знаменитостей было хорошее настроение.

Звезд встретил шикарный лимузин, который так очаровал Киркорова, что он не сдержал чувств. "Мы в лимузине, узбекистанском, красивом", – отметил артист и выразил желание иметь такой автомобиль.

В ответ на это "натуральный блондин" предположил, что, может быть, поп-королю и преподнесут такой подарок, ведь не за горами его день рождения. Видео того, как это было, попало в Сеть.

Подписчикам знаменитостей не понравились ни их слова, ни поведение. Владелец "золотого голоса" в своей сторис еще и выложил фрагмент ролика в тот момент, когда они говорят о "Майбахе".

В комментариях назвали артистов "животными", "синяками" и "позорниками", цитирует URA.RU. Многие даже отписались в Instagram от страниц своих теперь уже в прошлом кумиров.

Киркоров и Басков не впервые вызывают такую бурную отрицательную реакцию. Не забылась еще "мерзость", за которую их разносили стар и млад. Уже в то время в соцсетях писали, что эти двое "заслужили презрения и изгнания". Вот так и теряют звезды фанатов...

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Москва осадила Лукашенко: "Не учите Россию, как жить"

Белорусскому лидеру жестко ответили на его регулярную критику в адрес РФ

Не боимся: немцы наплевали на угрозы США ударить по "Северному потоку – 2"

Планы американцев остановить строительство газопровода полностью провалились

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей