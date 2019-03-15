Пьяные Киркоров и Басков опозорились в Узбекистане

Известные певцы неадекватно вели себя в аэропорту

Филипп Киркоров и Николай Басков прилетели в Ташкент на церемонию открытия ледового дворца Humo Arena. Не успев покинуть борт, артисты, будучи явно навеселе, чересчур бурно выразили эмоции.

"Мой любимый Ташкент! Здесь тепло. Коленька, Ташкент!",

– прокричал во всю глотку поп-король. Его спутник тут же звонко подхватил:

"Ташкент... Ассалям алейкум!"

После чего они уже в два голоса назвали столицу Узбекистана, причем Филипп старался при этом изобразить характерный акцент. Похоже, у знаменитостей было хорошее настроение.

Звезд встретил шикарный лимузин, который так очаровал Киркорова, что он не сдержал чувств. "Мы в лимузине, узбекистанском, красивом", – отметил артист и выразил желание иметь такой автомобиль.

В ответ на это "натуральный блондин" предположил, что, может быть, поп-королю и преподнесут такой подарок, ведь не за горами его день рождения. Видео того, как это было, попало в Сеть.

Подписчикам знаменитостей не понравились ни их слова, ни поведение. Владелец "золотого голоса" в своей сторис еще и выложил фрагмент ролика в тот момент, когда они говорят о "Майбахе".

В комментариях назвали артистов "животными", "синяками" и "позорниками", цитирует URA.RU. Многие даже отписались в Instagram от страниц своих теперь уже в прошлом кумиров.

Киркоров и Басков не впервые вызывают такую бурную отрицательную реакцию. Не забылась еще "мерзость", за которую их разносили стар и млад. Уже в то время в соцсетях писали, что эти двое "заслужили презрения и изгнания". Вот так и теряют звезды фанатов...