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На Киркорова похоже: у Баскова объявился конкурент

Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
"Натуральный блондин" может лишиться сна

Николай Басков пошутил в соцсети. На своей странице он опубликовал забавное видео.

В ролике показана комната, в которой включен телевизор. С экрана звучит "золотой голос". Сидящий рядом пес начинает подвывать.

Под видео – ироничная подпись.

"Ну всё... как теперь спать", 

– будто пожаловался артист.

Фанаты подхватили его юмор и пошутили в ответ, не забывая похвалить обоих исполнителей.

"В ноту даже" 

"Всё, надо брать на подпевку"

"Даже животные не могут остаться равнодушными к твоему золотому голосу, дорогой!"

"Дуэт на сон грядущий!" 

"Петь вам теперь вместе" 

"Коленька, дорогой! Народ тебя обожает и любит, а теперь и собаки подпевают, рейтинг растет во всех слоях"

"Ну все, Николя! Женщин России покорил, теперь и фауна – Ваши поклонники" 

"Коля, это успех! Вот и популярность пришла"

"Баскова даже животные любят, и песик решил спеть с ним дуэтом"

Откликнулись и недоброжелатели. 

"Даже собака говорит: переключи канал", "Даже собаки уже завыли от Вас! Надоели уже своим пластмассовым творчеством", – возмущались они   

Другие, отметив, что пение "на Киркорова похоже", предупредил Николая, что у него "объявился", "подрос" конкурент.

А кто-то даже зловеще добавил: "Обычно говорят, что собака воет не к добру".

Николай Басков много выступает, ездит на гастроли. Но личная жизнь у него как-то не складывается. Дошло до того, что даже поклонники бросились на поиски подруги жизни для певца и за кого только его не сватали.

Хотя после развода с женой он стал завидным холостяком, его потенциальные невесты рано или поздно уходили к другим мужчинам. 

Сам певец не раз говорил, что наладить личную жизнь ему мешает плотный рабочий график. Зато он доволен судьбой своих бывших невест.

"Заметил любопытную тенденцию: расстаюсь с одной – она удачно выходит замуж, расстаюсь с другой – беременеет", – похвалился он недавно корреспонденту "Дней.ру".

Фоторепортаж
Фальшивая любовь Баскова и Лопыревой
Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Николая Баскова Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Николая Баскова
Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Утро Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Пресс-служба Vegas Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Полина ДОРОЖКИНА
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