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"Муж куда-то потерялся": одинокой Валерии помог Басков

Валерия и Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Ради праздника артистка нарушила свои принципы

Певица Валерия отпраздновала 17 апреля свой день рождения. И хотя очаровательная звезда уже перешагнула полувековой рубеж, никто, глядя на нее, не посмеет этого сказать.

"Какой же был медовик! Я съела целый кусок, не испытав ни малейших угрызений зож-совести, потому что был нереально вкусный. Торжественный вынос торта объявлял наш дорогой друг Коля Басков. Муж в этот момент вообще куда – то потерялся", - 

поделилась подробностями торжества со своими подписчиками в Instagram и показала фотографию роскошного торта.

Поклонники артистки наперебой бросились поздравлять ее с праздником – восторг вызвал и воздушный розовой наряд певицы, и необычный торт в виде отрывного календаря:

"Просто барби", "Такая подтянутая... чудо как хороша!", "И не корите себя. Иногда надо баловать себя чем-то вкусненьким", "Валерия, вы как принцесса выглядите!", "Валерия,Вы потрясающая девушка ,красавица и очаровашка !", "Валерия, платье у вас потрясающее, глаз от вас не оторвать", "Валерия, Вам то можно тортики кушать! С Вашей фигурой и таким активным образом жизни это ни страшно", "Какая вы красивая фея", "Чудесный тортик чудесной именинницы", "Говорят, что торт был легкий овощной!? Полностью вегетарианский состав!? Видимо вы и решились им погрешить", "вы всегда , во всех ракурсах и всех образах– самая обаятельная и привлекательная! Глаза точно радуете! Счастья вам !", "Шикарная Валерия", "Обалдеть красотка" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены). 

Один из комментаторов сочувственно спросил: "Муж похудел?" Однако, судя по фотографиям, Иосиф Пригожин остался в той же весовой категории, что был и раньше.

Валентина МАЙОРОВА
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