Киркоров лишился речи после смерти детей

Беда застала поп-короля далеко от России

Филипп Киркоров, как и другие знаменитости, эмоционально откликнулся на трагедию с горящим самолетом в московском аэропорту "Шереметьево". Он поместил в соцсети скорбный пост.

"Ужасная трагедия... Эта страшная новость застала нас здесь, на Святой земле... Страшная беда, унесшая жизнь 41 человека... Погибли дети.... МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ... Родители... Горе, страшное горе... нелепость... Беда, страшная беда снова пришла в наш дом... Ни о чем другом не хочется ни думать, ни делать... СКОРБИМ",

– написал певец под снимком горящей свечи. Его подписчики отозвались по-разному: "Господи, храни всех деток на земле", "Дети... когда про них слышу, плакать хочется... скорбим", "Сочувствую людям ,всем,кто потерял близких,никакими словами не утешить их", "Позор лучшему аэропорту станы... самолет сел горящий, люди выбежали,а экстренных служб ещё не было...как так можно?", "Из-за каких-то шмоток погибл 41 человек... Обидно, что сейчас люди такие.... Какая-то тряпка дороже жизни... Светлая память...Скорбим".

Его слова подхватили многие. Не осталась в стороне и Примадонна. Алла Пугачева также поделилась собственными переживаниями:

"Горе какое! Не приведи Господь. Скорбим".

Не промолчала и ее старшая дочь. Кристина Орбакайте заявила: "Это ужасно! Трагедия в Шереметьево! Страшно подумать, ведь летаем чаще пилотов и стюардесс, недавно при подлете к Белгороду на #сухойсуперджет приземлились со второй попытки".

Потрясла трагедия и Анастасию Волочкову. "Горе какое! Не приведи Господь.Скорбим", – отметила балерина в соцсети.

Выразил соболезнования и Игорь Николаев. Он сострадал: "Это ужасно. И может случиться с каждым из нас. Я не представляю, что чувствуют родные погибших. Скорблю. Соболезную".



Известная певица Алена Апина стала свидетелем посадки горящего самолета. "Мы в Прагу. Только пропустили. Господи! Есть погибшие! Сказали на посадке. Любите друг друга. Здесь и сейчас. Потом может и не случится. За 30 с лишним лет самолетной жизни я впервые так близко", – сообщила она.

Разделил скорбь звезд и продюсер некогда знаменитого музыкального коллектива. "Группа "Ласковый май" выражает самые искренние соболезнования родным и близким погибших в результате такой страшной катастрофы. Не понаслышке знаем, с чем столкнулись люди в Шереметьево... Примите наши самые искренние соболезнования, а всем кто пострадал – скорейшего выздоровления. Всегда с вами, Андрей Разин, группа "Ласковый май". Скорбим всей страной", – написал Андрей Разин.

Поместила трагичное фото и ведущая "Давай поженимся". Никаких слов Лариса Гузеева не оставила под ним, все чувства выразив надписью внутри.

Двойной стресс испытала актриса Олеся Судзиловская. На борту горящего Sukhoi Superjet 100 был ее близкий друг. Он, к счастью, уцелел. "Мои глубочайшие соболезнования всем родным, близким людям ушедших", – обратилась кинозвезда под страшным видео.



Актер Станислав Садальский тоже отреагировал на трагедию в Шереметьево, где потерпел катастрофу самолет Sukhoi Superjet 100 по-своему. По его словам, налицо импортозамещение во всем его "блеске". Лайнер, как отметил он в Instagram, на 80% собран из импортных комплектующих.

Версией о причинах авиакатастрофы в Шереметьево поделилась и Эвелина Бледанс. "Что, если самолет возвращался, значи, у него уже была обнаруженна утечка топлива и загорелся он от этого!.. Значит, он просто не прошел качественную предполетную подготовку!.. А молния... это сказки для нас, дурачков! Почему мы должны прястись от страха поднимаясь на борт?! Я никогда не боялась летать, но сегодня заходя в салон самолета я буду видеть полные ужаса глаза заживо сгоревших", – бурно отреагировала звезда.

Телеведущая Анфиса Чехова упрекнула тех, кто осуждает пилотов Sukhoi Superjet 100. Подчеркнув, что обвинять кого-то вдали от стрессовых условий очень просто, она отметила, как находясь внутри горящего самолета, а тем более управляя им, неся ответственность за всех пассажиров и сотрудников на борту, сложно побороть панику и действовать абсолютно хладнокровно

Мария Кожевникова даже призвала приостановить полеты на Sukhoi Superjet 100. "Уже давно и много пишут о #СухойСуперджет как о "проклятье российского авиапрома" Уже было много крупных происшествий, трагедий с данным самолетом. "Росавиация и авиакомпании уже давно предупреждали, что "Сухой Суперджет" представляет потенциальную опасность, однако не останавливали их эксплуатацию", – отметила она в Instagram.

Анфиса Чехова пристыдила тех, кто осуждает пилотов горевшего лайнера.



Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, загорелся и совершил аварийную посадку в Шереметьево 5 мая. На борту самолета находились 73 пассажира и пять членов экипажа.



В результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Это стало настоящей трагедией для всей страны. В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.

Трагедия никого не оставила равнодушным. Многие звезды скорбят со всеми россиянами. Промолчали лишь Максим Галкин, Полина Гагарина и Николай Басков.