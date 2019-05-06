Володин выразил соболезнования родным погибших в Шереметьеве

Пострадавшим спикер Госдумы пожелал скорейшего выздоровления

Соболезнования родным и близким погибших и получивших травмы при аварийной посадке лайнера в московском аэропорту "Шереметьево" выразил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа, погибших при возгорании самолета Sukhoi Superjet 100, который совершил аварийную посадку в Шереметьево", – обратился спикер.

Пострадавшим Володин пожелал как можно скорее поправиться.

SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Мурманск 5 мая, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за отказа оборудования и совершил жесткую посадку. По последним данным, происшествие в Шереметьево унесло жизни 41 человека.