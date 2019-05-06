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Володин выразил соболезнования родным погибших в Шереметьеве

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru
Пострадавшим спикер Госдумы пожелал скорейшего выздоровления

Соболезнования родным и близким погибших и получивших травмы при аварийной посадке лайнера в московском аэропорту "Шереметьево" выразил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа, погибших при возгорании самолета Sukhoi Superjet 100, который совершил аварийную посадку в Шереметьево", – обратился спикер.

Пострадавшим Володин пожелал как можно скорее поправиться.

SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Мурманск 5 мая, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за отказа оборудования и совершил жесткую посадку. По последним данным, происшествие в Шереметьево унесло жизни 41 человека.

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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