Определена причина трагедии в Шереметьеве

Найдены "черные ящики" со сгоревшего лайнера

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве вечером 5 мая произошла из-за многочисленных выходов из строя техники, возникших в результате попадания молнии по самолету. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"В соответствии с основной версией, на высоте около 2 км экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", – рассказал собеседник "Интерфаксу".

Более четкую картину произошедшего, в том числе причины столь жесткого приземления, даст расшифровка бортовых самописцев сгоревшего SSJ-100. Два из них уже обнаружены. Об этом сообщили в МЧС.

При этом еще два "черных ящика", установленных в задней части лайнера, найти пока не удается, пишет РБК. Именно "хвост" самолета сильнее всего пострадал от огня. Пассажиры, сидевшие там, погибли. Для идентификации большинства из них потребуется генетическая экспертиза:

"Опознавать будет сложно, потому что был пожар внутри", – отметил источник РИА "Новости".

По последним данным, происшествие в Шереметьево унесло жизни 41 человека. Среди них 26 человек, в том числе погибший бортпроводник, – жители Мурманской области. В связи с этим в регионе объявлен трехдневный траур, сообщил РИА "Новости" врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Выжили в катастрофе 37 человек. Несколько из них госпитализированы. В том числе в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. Вишневского находятся четверо пострадавших, одна из которых в тяжелом состоянии. Еще четверо поступили в НИИ Склифосовского. Они в состоянии средней тяжести, их жизни уже ничего не угрожает, передает РИА "Новости".



Экипаж SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из Москвы в Мурманск 5 мая, запросил экстренную посадку вскоре после вылета, но сесть сумел только со второй попытки. Во время приземления у лайнера подломились стойки шасси, передает телеканал "360".

Ранее стало известно, что сгоревший самолет уже бывал в аварийной ситуации из-за отказа оборудования. В январе 2018 г. экипаж не смог выпустить закрылки во время снижения, рассказал "Коммерсанту" осведомленный источник. Но тогда все закончилось без жертв.