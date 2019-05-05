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Опубликован список погибших в катастрофе в Шереметьево

продолжениеВ Шереметьеве на борту сгоревшего самолета погибли 13 человек
Жертвой трагедии стали 13 человек

В результате катастрофы в Шереметьево по официальным данным погибли 13 человек. Ранее о гибели одного из бортпроводников сообщил Telegram-канал Долетались. Однако эту информацию опровергли родственники. Весь экипаж выжил.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования всем родственникам погибших. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих близких в результате этой авиакатастрофы", – цитирует его ТАСС. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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