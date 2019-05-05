В Шереметьеве на борту сгоревшего самолета погибли 13 человек

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Следственный комитет РФ опубликовал официальные данные о погибших в результате пожара на борту "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) . По информации правоохранителей, умерли 13 человек, двое из которых – дети. В списке жертв – бортпроводник. Он до последнего спасал людей из горящего самолета.
Опубликован список погибших пассажиров рейса "Москва-Мурманск" .
Авария с самолетом "Аэрофлота", следовавшим по маршруту "Москва-Мурманск" произошла вечером 5 мая. По пока неизвестным причинам, самолет взлетел, загорелся затем вернулся обратно . Люди задыхались в самолете, ожидая эфакуации. Спасение пассажиров осложнилось из-за того, что некоторые из них пытались спасти ценные вещи и создали пробку на аварийном выходе. Люди в хвосте задыхались. Они отравились угарным газом.
Названы основные версии случившегося. По предварительным данным, лайнер "Аэрофлота" сгорел как спичка из-за попавшей в него молнии. Этой версии придерживается и экипаж сгоревшего самолета.
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