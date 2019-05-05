Ад в Шереметьево: как на борту самолета задыхались и горели люди

В результате пожара на борту самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) умерли более десяти человек. В гибели людей обвинили самих пассажиров

В Сети появились тревожные новости. Сразу несколько СМИ сообщили, что в результате пожара на борту самолета "Аэрофлота", следовавшего рейсом "Москва-Мурманск" погибли, минимум, 13 человек. Информацию официально никто не подтвердил. Известно лишь, что СКР возбудил дело о гибели двух и более лиц по факту ЧП в Шереметьеве.

О том, что в результате пожара погибли 13 человек сообщили медики. "Тринадцать человек погибли при аварийной посадке "Суперджета" в московском аэропорту Шереметьево", – цитирует сообщение ТАСС

Кроме того, появилась компроментирующая информация о том, что пассажиры лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) сами тормозили свою эвакуацию: они тащили с собой чемоданы, загораживая проход другим.

Ранее источник в экстренных службах сообщил об одном погибшем. По его словам, это стюардесса, которая спасла людей ценой собственной жизни. Данные о том, что погиб один человек подтвердили в СК.

По информации телеграмм-канала Mash 11 человек умерли в результате пожара, трое пострадали.

В это время о случившемся начали рассказывать очевидцы. Так, ставшая невольной свидетельницей пожара в столичном аэропорту поделилось подробностями эвакуации пассажиров сгоревшего самолета.

"Потом он (самолет – прим. ред) на наших глазах остановился, довольно быстро люди стали эвакуироваться через надувные трапы. Моментально подъехали скорые, пожарные, все начали тушить, потушили. В данный момент там просто самолёт, окружённый техникой, никакого дыма уже нет. Многие рейсы, посадки задержаны", – цитирует ее РИА "Новости".

При этом в телеграмм-канале "Караульный" появились ужасные кадры побега людей с пылающего лайнера "Аэрофлота". На них видно, что некоторые пассажиры спускались с чемоданами. Из-за того, что пострадавшие пытались спасти свое имущество образовалась пробка на выходе поэтому эвакуация шла медленней, чем могла.

"Источники в САБ аэропорта "Шереметьево" подтверждают, что в нарушении всех инструкций, данных кабинным экипажем при аварийной посадке горящего лайнера, множество пассажиров "тормозили эвакуацию, доставая и забирая с собой ручную кладь", – пишет канал.

Вечером, 5 мая в московском Шереметьеве приземлился горящий самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом "Москва-Мурманск". На борту находилось 78 человек. "Утро" сообщало подробности страшной аварии. Официальной причины случившегося пока не сообщили, но появилось несколько версий.