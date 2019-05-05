Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ад в Шереметьево: как на борту самолета задыхались и горели люди

Фото: instagram.com/tyz_1_ Фото: instagram.com/e_m_68 Фото: instagram.com/natali2105
Фото: instagram.com/natali2105 Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com
В результате пожара на борту самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) умерли более десяти человек. В гибели людей обвинили самих пассажиров

В Сети появились тревожные новости. Сразу несколько СМИ сообщили, что в результате пожара на борту самолета "Аэрофлота", следовавшего рейсом "Москва-Мурманск" погибли, минимум, 13 человек. Информацию официально никто не подтвердил.  Известно лишь, что  СКР возбудил дело о гибели двух и более лиц по факту ЧП в Шереметьеве.

О том, что в результате пожара погибли 13 человек сообщили медики. "Тринадцать человек погибли при аварийной посадке "Суперджета" в московском аэропорту Шереметьево", – цитирует сообщение ТАСС

Кроме того, появилась компроментирующая информация о том, что пассажиры лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) сами тормозили свою эвакуацию: они тащили с собой чемоданы, загораживая проход другим. 

Ранее источник в экстренных службах сообщил об одном погибшем. По его словам, это стюардесса, которая спасла людей ценой собственной жизни. Данные о том, что погиб один человек подтвердили в СК. 

По информации телеграмм-канала Mash 11 человек умерли в результате пожара, трое пострадали. 

В это время о случившемся начали рассказывать очевидцы. Так, ставшая невольной свидетельницей пожара в столичном аэропорту поделилось подробностями эвакуации пассажиров сгоревшего самолета. 

"Потом он (самолет – прим. ред) на наших глазах остановился, довольно быстро люди стали эвакуироваться через надувные трапы. Моментально подъехали скорые, пожарные, все начали тушить, потушили. В данный момент там просто самолёт, окружённый техникой, никакого дыма уже нет. Многие рейсы, посадки задержаны", – цитирует ее РИА "Новости". 

При этом в телеграмм-канале "Караульный" появились ужасные кадры побега людей с пылающего лайнера "Аэрофлота". На них видно, что некоторые пассажиры спускались с чемоданами. Из-за того, что пострадавшие пытались спасти свое имущество образовалась пробка на выходе поэтому эвакуация шла медленней, чем могла

"Источники в САБ аэропорта "Шереметьево" подтверждают, что в нарушении всех инструкций, данных кабинным экипажем при аварийной посадке горящего лайнера, множество пассажиров "тормозили эвакуацию, доставая и забирая с собой ручную кладь", – пишет канал. 

Вечером, 5 мая в московском Шереметьеве приземлился горящий самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом "Москва-Мурманск". На борту находилось 78 человек. "Утро" сообщало подробности страшной аварии. Официальной причины случившегося пока не сообщили, но появилось несколько версий

Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...

Неожиданная развязка: в палатке группы Дятлова произошел мощный взрыв

Стечение обстоятельств привело к катастрофе

Случилось: американцы поддержали присоединения Крыма

Увиденное на полуострове изменило мнение граждан США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей