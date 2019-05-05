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В Шереметьево приземлился самолет Sukhoi Superjet 100 Москва-Мурманск. Очевидцы сообщили, что причиной его возвращения стал пожар на борту.
После приземления лайнер начали тушить пожарные, передает Telegram-канал Mash. Однако огонь охватил почти все воздушное судно.
Отмечается, что пилоты вернулись в аэропорт из-за проблем со связью, однако при посадке на борту начался пожар.
В результате пострадали 10 человек,1 погиб. Огонь удалось потушить.
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