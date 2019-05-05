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В Шереметьеве сгорел самолет. Подробности

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазвана причина пожара на борту самолета Москва-Мурманск
В пожаре погибли люди

На загоревшемся лайнере "Аэрофлота" есть пострадавшие. По последним данным, погибли 13 человек. Среди них – стюардесса, помогавшая пассажирам во время авиакатастрофы.  Пожар потушили. Люди с борта эвакуированы.  

О том, что в пожаре умерла женщина сообщил телеграмм-канал "112". "Спасая людей погибла стюардесса", – сообщили журналисты. 

Другой источник в разговоре с ТАСС подтвердил информацию об одном погибшем, но при этом не уточнял личности жертвы. 

При этом телеграмм-каналы сообщают о, как минимум, десяти погибших. 

"Источник сообщает, что на задних рядах сгорело и задохнулось более 12 человек", - пишет "Антиклоп". 

"Данные о 10 погибших на 19:07 по Москве, цифра может измениться", – сообщал "112". 

"По обновленной информации, в авиакатастрофе погибли 12 человек. Несколько пассажиров задохнулись в задней части самолета. Так же погиб один из бортпроводников", – передает Readovka. 

Знакомый с ситуацией источник рассказал, что причиной пожара могла стать молния. Якобы она попала в самолет и тот загорелся, пишет ТАСС. 

По версии телеграмм-канала Mash, у самолета "Аэрофлота"  при экстренной посадке пробило баки и у борта загорелся левый двигатель. Лайнер, который должен был следовать по маршруту "Москва – Мурманск" загорелся как спичка. 

По другим данным, причиной пожара на борту Sukhoi Superjet 100 могла стать неисправность электрооборудования .

По первым кадрам, которые появились в Сети видно, что самолет почти полностью охвачен огнем. Вокруг черный дым. Людей эвакуируют. Вокруг крики и плач. 

О том, в Шереметьеве приземлился горящий самолет стало известно вечером 5 мая. По предварительным данным, пожар случился на борту самолета  Sukhoi Superjet 100 Москва-Мурманск. 

Марина МОНРО
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