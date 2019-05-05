В Шереметьеве сгорел самолет. Подробности

В пожаре погибли люди

На загоревшемся лайнере "Аэрофлота" есть пострадавшие. По последним данным, погибли 13 человек. Среди них – стюардесса, помогавшая пассажирам во время авиакатастрофы. Пожар потушили. Люди с борта эвакуированы.

О том, что в пожаре умерла женщина сообщил телеграмм-канал "112". "Спасая людей погибла стюардесса", – сообщили журналисты.

Другой источник в разговоре с ТАСС подтвердил информацию об одном погибшем, но при этом не уточнял личности жертвы.

При этом телеграмм-каналы сообщают о, как минимум, десяти погибших.

"Источник сообщает, что на задних рядах сгорело и задохнулось более 12 человек", - пишет "Антиклоп".

"Данные о 10 погибших на 19:07 по Москве, цифра может измениться", – сообщал "112".

"По обновленной информации, в авиакатастрофе погибли 12 человек. Несколько пассажиров задохнулись в задней части самолета. Так же погиб один из бортпроводников", – передает Readovka.

Знакомый с ситуацией источник рассказал, что причиной пожара могла стать молния. Якобы она попала в самолет и тот загорелся, пишет ТАСС.

По версии телеграмм-канала Mash, у самолета "Аэрофлота" при экстренной посадке пробило баки и у борта загорелся левый двигатель. Лайнер, который должен был следовать по маршруту "Москва – Мурманск" загорелся как спичка.

По другим данным, причиной пожара на борту Sukhoi Superjet 100 могла стать неисправность электрооборудования .

По первым кадрам, которые появились в Сети видно, что самолет почти полностью охвачен огнем. Вокруг черный дым. Людей эвакуируют. Вокруг крики и плач.

О том, в Шереметьеве приземлился горящий самолет стало известно вечером 5 мая. По предварительным данным, пожар случился на борту самолета Sukhoi Superjet 100 Москва-Мурманск.