Названа причина пожара на борту самолета Москва-Мурманск

Появились первые версии произошедшего

Пассажирский самолет, приземлившийся в Москве, мог загореться в результате попадания молнии.

"Аварийно севший в Шереметьево пассажирский самолет мог загореться из-за попадания молнии", – сказал собеседник агентства ТАСС.

При этом эту же версию подтвердил и экипаж воздушного судна.

Другой источник заявил, что огонь мог появиться из-за неисправности электрооборудования, передает канал "Раньше всех. Ну почти".

Telegram-канал Mash сообщил, что у самолета пробило баки из-за чего загорелся левый двигатель.

При этом в экстренных службах рассказали, что лайнер не смог приземлиться с первого раза, а при повторной посадке ударился о полосу.

Источник в Росавиации добавил, что при посадке стойки самолета подломились и загорелись двигатели.