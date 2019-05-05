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Названа причина пожара на борту самолета Москва-Мурманск

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Появились первые версии произошедшего

Пассажирский самолет, приземлившийся в Москве, мог загореться в результате попадания молнии.

"Аварийно севший в Шереметьево пассажирский самолет мог загореться из-за попадания молнии", – сказал собеседник агентства ТАСС. 

При этом эту же версию подтвердил и экипаж воздушного судна.

Другой источник заявил, что огонь мог появиться из-за неисправности электрооборудования, передает канал "Раньше всех. Ну почти".

Telegram-канал Mash сообщил, что у самолета пробило баки из-за чего загорелся левый двигатель.

При этом в экстренных службах рассказали, что лайнер не смог приземлиться с первого раза, а при повторной посадке ударился о полосу.

Источник в Росавиации добавил, что при посадке стойки самолета подломились и загорелись двигатели.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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