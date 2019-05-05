Названа причина пожара на борту самолета Москва-Мурманск

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Пассажирский самолет, приземлившийся в Москве, мог загореться в результате попадания молнии.
"Аварийно севший в Шереметьево пассажирский самолет мог загореться из-за попадания молнии", – сказал собеседник агентства ТАСС.
При этом эту же версию подтвердил и экипаж воздушного судна.
Другой источник заявил, что огонь мог появиться из-за неисправности электрооборудования, передает канал "Раньше всех. Ну почти".
Telegram-канал Mash сообщил, что у самолета пробило баки из-за чего загорелся левый двигатель.
При этом в экстренных службах рассказали, что лайнер не смог приземлиться с первого раза, а при повторной посадке ударился о полосу.
Источник в Росавиации добавил, что при посадке стойки самолета подломились и загорелись двигатели.
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