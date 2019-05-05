Пилоты сгоревшего лайнера заговорили о трагедии

Экипаж рассказал, что стало причиной пожара в Шереметьево

Пилоты самолета Sukhoi Superjet 100 Москва-Мурманск подтвердили версию о попадании молнии в лайнер, о которой раньше сообщили источники.

"Основная версия – удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа", – цитирует собеседника агентство ТАСС.

Отмечается, что самолет заходил на посадку вслепую. Кроме того, приземление осложняла погода. Источник в Росавиации добавил, что при посадке стойки самолета подломились и загорелись двигатели.

В "Аэрофлоте" подчеркнули, что огонь охватил двигатели уже после посадки.