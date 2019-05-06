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Страшная трагедия в Шереметьеве: в катастрофе погибли более 40 человек

Фото: www.globallookpress.com
В списке жертв есть дети. Большинство умерших находились в хвосте самолета "Москва-Мурманск"

Количество погибших в результате пожара на борту лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) выросло до 41 человека. Об этом сообщил следственный комитет РФ. 

"41 человек погиб при крушении самолета в Шереметьево",

передает ТАСС. 

Ранее о том, что количество жертв может вырасти  со ссылкой на источник писал "Интерфакс". 

Ранее сообщалось о смерти 13 человек. Двое из них -дети. Неизвестной оставалась судьба 28 человек. Они числились пропавшими без вести. 

Ранее был опубликован список погибших в катастрофе. 

Авария с самолетом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100),  следовавшим по маршруту "Москва-Мурманск" произошла вечером 5 мая. По неизвестным причинам, самолет взлетел, загорелся затем вернулся обратно . Спасение пассажиров осложнилось из-за того, что некоторые из них пытались спасти ценные вещи и создали пробку на аварийном выходе. Люди в хвосте задыхались. Они отравились угарным газом. 


Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: instagram.com/natali2105 Фото: instagram.com/natali2105 Фото: Татьяна Золотова/ТАСС
Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Марина МОНРО
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