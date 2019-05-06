"Дно!": кинорежиссера разнесли за бездушное отношение к трагедии в Шереметьево

Высказывание известной личности взорвало Сеть

Ольга Свиблова разместила в Instsgram публикацию о происшествии в одном из московских аэропортов. Многих подписчиков возмутило, что, в то время как в стране произошла трагедия – погибли люди, представитель искусства думает о развлечениях.

"Остатки пожара самолета, который быстро затушили в Шереметьево. Зато теперь задерживаются самолеты, включая наш – в Венецию. Полоса закрыта, и, когда вылет, не известно. Можно не попасть на последнюю лодку", – написала известная кинорежиссер-документалист.

Затем она удалила пост, но его успели прочесть и скопировать. Телеграмм-канал "Антиглянец" отреагировал так: "Вот, переживает из-за последней лодки. Ольга Львовна, почитайте сводки, у Вас же подключен интернет".

После этого Свиблова выложила три фото из аэропорта. Под самым последним ничего не сказано, комментарии закрыты.

"Задержка вылета уже на час, ждем взлета... получили страшную новость – 13 человек погибли. Ужасно", – сообщила она под более ранним.

Только в ответ на ее странице продолжали возмущаться подписчики:

"Свиблова стала интеллигенцией. Понимате?! Торгашка стала "культуркой". Дно! Мы ужас воспринимаем как норму, жлобье стало "культурой", "Как лодка? Вы успели? Какая же Вы приятная на вид и бездушная", "Позор! Стыдно должно быть за пост пост, который удалили!.. И это люди искусства... мерзость", "А она, видя горящий самолет, сожалела о том, что не успеет в Венецию на лодку",, "Как Вам не стыдно писать, что не успеваете в Венецию, когда погибли столько людей?!", "Все еще переживаешь за последнюю лодку ? Тупая старуха", "Удалили свое первоначальное фото и подпись кощунственную про последнюю лодку. Все зафиксировали и запомнили Ваш выход... Летите вон к своей лодке, не перевернитесь там", "Опоздать на лодку..." "Господа, вы звери, господа...", "Бессовестная, как не стыдно было написать про лодку?", "Ужас какой", "На "последнюю лодку" не успеете? Плохо для России, что у нее такая дешевая "элита", "Позор!! Лодка, Венеция! Пост можно удалить, но уже ничего не изменить. Слово не воробей. Скорее всего, этот пост, Вам тоже придется удалить!", "Глядя на эту плесень, которая почему-то считает себя культурной "элитой" России, хочется чтобы они все остались где-нибудь там – на "последней лодке", – потому как здесь они по большому счету никому не нужны... Впрочем, и там тоже...", "Вроде бы взрослая женщина, а мозгов не хватает. Кого волнует твоя Венеция? Бери приватный рейс и лети".

До этого искусствовед опубликовала другой снимок из воздушной гавани. "Пожар в Шереметьево. Дым над аэропортом и гарь в воздухе. Может, горит за аэропортом. Внутри все функционирует в нормальном режиме", – отметила она под кадром. Интернет-пользователи отреагировали:

"Как Ваша лодка в Венеции? Успели", "Люди погибли!.. Трагедия", "Самолет горит... Говорят, 28 погибших... "13 погибших, 2 из них дети. Десятки пострадавших. Самолет выгорел полностью. Борт-проводники – герои, один из них погиб".

Вечером 5 мая Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), следовавший рейсом по "Москва – Мурманск", по неизвестным причинам, взлетел, загорелся и вернулся в аэропорт вылета, где аварийно приземлился. Спасение пассажиров осложнялось, так как некоторые из них пытались спасти ценные вещи и создали пробку на выходе. Находившиеся в хвосте задыхались и в итоге отравились угарным газом.

Число погибших в результате пожара на борту лайнера выросло до 41 человека.В списке жертв есть дети.

Ольга Свиблова – советский и российский искусствовед, кинорежиссер-документалист, доктор искусствоведения, сообщает "Википедия". В 2011 г. она попала в международный рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире искусства по версии издания Le journal des Arts, заняв 97-е место в списке. Постоянно включается в топ-50 самых влиятельных лиц в российском искусстве, который составляет журнал "Артхроника" (в 2012 г. занимала вторую позицию в списке).

