Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Звезды матерятся и страдают из-за сгоревшего самолета

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитости высказались о трагедии в "Шереметьево"

Ольга Бузова и Яна Кошкина не остались равнодушны к происшествию в одном из аэропортов Москвы. Она опубликовали в соцсети кадры с места случившегося и поделились эмоциями.

"Только что приземлились во "Внуково", и с ужасом смотрю эти видео с катастрофы в "Шереметьево"... Бедные люди! Как вообще такое возможно, что в ХХI веке случается такое... где пожарные машины? Где?! Почему не тушат огонь?! Почему людям никто не помогал?! Что... вообще происходит?!",

возмутилась поющая теледива, употребив при этом нецензурное слово. И добавила: "Я надеюсь, что всем удалось спастись... и как после этого спокойно садиться в самолет? Мои соболезнования". 

Поклонники отреагировали по-разному. Одни поддержали ее, другие восхищались профессионализмом летчиков, третьи защищали спасателей, четвертые негодовали, но все близко приняли к сердцу беду и соболезновали. "Почему нет пожарных машин?", "Эвакуация пассажиров заняло 55 секунд при нормативе 90 секунд. Пилот опытный!", "А что пожарные могли сделать? Трап – это единственное спасение для этих людей... А такое может случиться реально с каждым самолетом... Так что, это несчастный случай, но пилот – молодец, что все таки посадил самолет, и многие смогли спастись...", "Пилотов и проводников "Аэрофлота", спасавших не свои шкуры, а людей из горящего самолета – надо, конечно, наградить. Пассажиров, спасавших свои кошельки и айпады ценой жизней стоящих за спиной (если это подтвердится) – надо, конечно, судить...", "Удивлена тем, что никакой оперативной помощи, никого из пасателей.. Как будто все сквозь землю провалились".

    

Вслед за Ольгой Бузовой выразила собственное мнение и Яна Кошкина:

"Нет слов... Трагедия... Страшно читать новости. Страшно осознавать, что в них может быть правда о том, как люди спасали свои чемоданы, вместо того, чтобы спасать другие жизни, страшно видеть кадры, на которых спасатели и пожарные не встречают горящий самолёт при экстренной посадке. Так не должно быть... Мои соболезнования родным и близким погибших на странице",

– написала актриса и модель. Ее подписчики также отозвались:

"Самолет загорелся на земле, а не воздухе, у него сломалось шасси и повредились баки вот он и вспыхнул. Тут просто с течение обстоятельств. А на высоте около двух тысяч метров в него ударила молния", "После подачи на землю сигнала 7700 экипажем, аварийные службы должны были стоять возле полосы и не важно что там, но, как всегда, пожарные ...(оплошали), как и в случае с горящим "Ил-96", "Слава богу, есть живые, вот и расскажут что да как случилось, кто из пассажиров чемоданы спасал а кто другим помогал, на видео видела бегут мужики с чемоданами... тупые существа".

"Аварийно-спасательные работы были обеспечены в кратчайшие сроки", – цитирует сообщение пресс-службы Шереметьево телеграм-канал "Говорит Москва". Самолет, по данным воздушной гавани, экстренно приземлился в 18:30, и через две минуты спасатели и медики прибыли на место его посадки для эвакуации и оказания помощи.

Ранее пресс-служба "Аэрофлота" заявила, что пассажиров эвакуировали за 55 секунд при нормативных 90. Об этом упоминал и один из подписчиков Кошкиной.

В загоревшемся лайнере Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) погибли 40 человек, среди которых есть дети. Пострадавшим, доставленным в больницы, оказывается необходимая помощь.

Как стало известно ранее, самолет взлетел, по неизвестным причинам загорелся, после чего вернулся. Спасение пассажиров осложнялось тем, что некоторые из них пытались спасти ценные вещи и создали пробку на аварийном выходе. 

Бузова и Кошкина не первыми написали о трагедии. До них это сделала известная искусствовед и кинорежиссер Ольга Свиблова, причем ее публикация вызвала негативную реакцию в Сети.

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Неожиданная развязка: в палатке группы Дятлова произошел мощный взрыв

Стечение обстоятельств привело к катастрофе

Случилось: американцы поддержали присоединения Крыма

Увиденное на полуострове изменило мнение граждан США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей