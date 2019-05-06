Знаменитости высказались о трагедии в "Шереметьево"

Ольга Бузова и Яна Кошкина не остались равнодушны к происшествию в одном из аэропортов Москвы. Она опубликовали в соцсети кадры с места случившегося и поделились эмоциями.

"Только что приземлились во "Внуково", и с ужасом смотрю эти видео с катастрофы в "Шереметьево"... Бедные люди! Как вообще такое возможно, что в ХХI веке случается такое... где пожарные машины? Где?! Почему не тушат огонь?! Почему людям никто не помогал?! Что... вообще происходит?!",

– возмутилась поющая теледива, употребив при этом нецензурное слово. И добавила: "Я надеюсь, что всем удалось спастись... и как после этого спокойно садиться в самолет? Мои соболезнования".

Поклонники отреагировали по-разному. Одни поддержали ее, другие восхищались профессионализмом летчиков, третьи защищали спасателей, четвертые негодовали, но все близко приняли к сердцу беду и соболезновали. "Почему нет пожарных машин?", "Эвакуация пассажиров заняло 55 секунд при нормативе 90 секунд. Пилот опытный!", "А что пожарные могли сделать? Трап – это единственное спасение для этих людей... А такое может случиться реально с каждым самолетом... Так что, это несчастный случай, но пилот – молодец, что все таки посадил самолет, и многие смогли спастись...", "Пилотов и проводников "Аэрофлота", спасавших не свои шкуры, а людей из горящего самолета – надо, конечно, наградить. Пассажиров, спасавших свои кошельки и айпады ценой жизней стоящих за спиной (если это подтвердится) – надо, конечно, судить...", "Удивлена тем, что никакой оперативной помощи, никого из пасателей.. Как будто все сквозь землю провалились".

Вслед за Ольгой Бузовой выразила собственное мнение и Яна Кошкина:

"Нет слов... Трагедия... Страшно читать новости. Страшно осознавать, что в них может быть правда о том, как люди спасали свои чемоданы, вместо того, чтобы спасать другие жизни, страшно видеть кадры, на которых спасатели и пожарные не встречают горящий самолёт при экстренной посадке. Так не должно быть... Мои соболезнования родным и близким погибших на странице",

– написала актриса и модель. Ее подписчики также отозвались:

"Самолет загорелся на земле, а не воздухе, у него сломалось шасси и повредились баки вот он и вспыхнул. Тут просто с течение обстоятельств. А на высоте около двух тысяч метров в него ударила молния", "После подачи на землю сигнала 7700 экипажем, аварийные службы должны были стоять возле полосы и не важно что там, но, как всегда, пожарные ...(оплошали), как и в случае с горящим "Ил-96", "Слава богу, есть живые, вот и расскажут что да как случилось, кто из пассажиров чемоданы спасал а кто другим помогал, на видео видела бегут мужики с чемоданами... тупые существа".

"Аварийно-спасательные работы были обеспечены в кратчайшие сроки", – цитирует сообщение пресс-службы Шереметьево телеграм-канал "Говорит Москва". Самолет, по данным воздушной гавани, экстренно приземлился в 18:30, и через две минуты спасатели и медики прибыли на место его посадки для эвакуации и оказания помощи.

Ранее пресс-служба "Аэрофлота" заявила, что пассажиров эвакуировали за 55 секунд при нормативных 90. Об этом упоминал и один из подписчиков Кошкиной.

В загоревшемся лайнере Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) погибли 40 человек, среди которых есть дети. Пострадавшим, доставленным в больницы, оказывается необходимая помощь.

Как стало известно ранее, самолет взлетел, по неизвестным причинам загорелся, после чего вернулся. Спасение пассажиров осложнялось тем, что некоторые из них пытались спасти ценные вещи и создали пробку на аварийном выходе.

Бузова и Кошкина не первыми написали о трагедии. До них это сделала известная искусствовед и кинорежиссер Ольга Свиблова, причем ее публикация вызвала негативную реакцию в Сети.