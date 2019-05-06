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Паника и плохая связь с землей: что произошло со сгоревшим в Шереметьеве самолетом

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
продолжениеАмериканец и отец маленьких детей: кем были погибшие в Шереметьево
Воздушное судно начали тушить через две минуты после посадки

К утру 6 мая собирается более полная картина того, что произошло в самолете, который сгорел накануне в одном из аэропортов Москвы – появились жуткие подробности этой страшной катастрофы. Представители Шереметьево заявили о том, что Sukhoi Superjet-100 сел в 18:30 по столичному времени, а уже спустя две минуты спасатели и медики принялись оказывать помощь пассажирам.

Пресс-служба "Аэрофлота", как передает "Говорит Москва", сообщила, что пассажиры были эвакуированы по надувным трапам через 55 секунд. Хотя для такой ситуации норматив равен 90 секундам. При этом telegram-канал Mash сообщал о том, что сотрудники аэропорта не пускали гражданских представителей МЧС, решив потушить пожар своими силами. По словам спасателей, такая ситуация не редкость.

По информации telegram-канала "112" люди начали паниковать, встав со своих мест, они якобы нарушили центровку самолета при посадке, из-за чего не получилось стабилизировать его – произошел удар хвостом о ВВП.

Как передает telegram-канал Post Enot, двигатель Sukhoi Superjet-100 загорелся после жесткого приземления, а в небе в борт попала молния, из-за которой произошла потеря радиосвязи. Об этом рассказал и командир аварийного самолета Денис Евдокимов.

"Диспетчеры нам оказали помощь, они нам задавали курс для вывода на полосу. Скорость была не большая для посадки, скорость была обычная. <...> Подходили к земле плавно", – заявил член экипажа.

Самолет был вынужден сесть с полными баками топлива, так как вырабатывать его было опасно. При посадке лайнер три раза ударился о полосу, в результате чего топливо разлилось и вспыхнуло. 

Бортовые самописцы нашли, передает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". При этом черные ящики пока не обнаружены. Следственный комитет завел уголовное дело, пока рассматриваются разные версии произошедшего. 

Авария с самолетом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100),  следовавшим по маршруту "Москва-Мурманск" произошла вечером 5 мая. По предварительной версии, самолет взлетел, запросил возвращение в аэропорт из-за технической неисправности, посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели, после чего начался пожар. Спасение пассажиров осложнилось из-за того, что некоторые из них пытались спасти ценные вещи и создали пробку на аварийном выходе. Люди в хвосте задыхались. Они отравились угарным газом.  Шесть человек госпитализированы, передает "Интерфакс". 

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Полина ИВАНОВА
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