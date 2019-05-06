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Американец и отец маленьких детей: кем были погибшие в Шереметьево

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
продолжение"Господи, помоги": появились жуткие кадры из пылающего самолета
Жертвами катастрофы стали более 40 человек

В сгоревшем 5 мая в аэропорту Шереметьево самолете Sukhoi Superjet 100 погиб гражданин США Джереми Брукс. 

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. По данным телеканала РЕН ТВ, Брукс летел в Мурманск совмещенным рейсом из Лос-Анджелеса. По информации сайта "Комсомольская правда", у одного из погибших, Михаила Хрумова, остались маленькие дети. Хрумов родился и жил во Владивостоке, около 10 назад вместе с женой Надеждой он переехал в Москву, а затем в Крым. Родители погибшего живут в Подмосковье. На борту лайнера SSJ-100 уроженец Владивостока летел в командировку в Мурманск.

Сейчас родные и близкие тех, кто погиб во вчерашней катастрофе в Шереметьево, начали уходить из терминала B аэропорта.

По информации РИА "Новости", полиция сопровождает убитых горем людей. Закрытая зона, из которой выходят родственники, отгорожена ширмой. Из аэропорта уже выехали машина штаба скорой медицинской помощи и почти все обычные автомобили скорой помощи. 

Ранее телеграм-канал 360tv сообщил, что в столицу из Мурманска для опознания тел прилетели около 50 родственников погибших. Процедура пройдет в одном из терминалов аэропорта. 

По сообщению ТАСС, спасателям удалось достать из сгоревшего самолета тела всех жертв авиакатастрофы.

"На данный момент извлечены тела 41 погибшего, большинство из них доставлены в морг судебной экспертизы в Москве для опознания и проведения экспертиз", -

рассказал источник агентства.

Сейчас в НИИ имени Склифосовского поступили еще трое пострадавших в авиакатастрофе, общее число госпитализированных выросло до четырех. Их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичный Департамент здравоохранения.

Трагедия в Шереметьево произошла вечером 5 мая. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку и загорелся. На борту летели 78 человек, в огне погиб 41 человек.

Валентина МАЙОРОВА
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