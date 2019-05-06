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"Господи, помоги": появились жуткие кадры из пылающего самолета

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПассажиры десятков рейсов ждут вылета из Шереметьево
Несколько пассажиров снимали момент приземления на камеру

В Сети появились жуткие видео, сделанные внутри лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). На ролике видны кадры самого столкновения самолета с землей: одно крыло охвачено огнем, а, судя по звукам, пассажиры страшно напуганы.

На заднем плане слышны женские крики и плач, кто-то из пассажиров прощался с родителями, другие просили помощи свыше: "Господи, помоги", - молятся люди. Мужчины пытаются успокоить паникующих, ролик прерывается , когда пассажиры начинают эвакуироваться.

"На выход все",

говорит голос на видео, размещенном в Telegram-канале Mash.

Добраться до выхода удалось не всем пассажирам – 41 человек погиб, среди них были и дети. Авария с самолетом "Аэрофлота",  следовавшим по маршруту "Москва-Мурманск" произошла вечером 5 мая. После взлета самолет почти сразу вернулся обратно и загорелся. Эвакуация пассажиров осложнилась тем, что люди покидали салон медленно, стремясь спасти свои вещи – люди, находящиеся в хвосте, просто задохнулись. 

Один из спасшихся пассажиров уверен – все дело в молнии, ударившей в самолет.

"Я, по крайней мере, видел вспышку белого света",

заявил РИА "Новости" мужчина. 

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА
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