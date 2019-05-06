Пассажиры десятков рейсов ждут вылета из Шереметьево

Работа аэропорта тормозится из-за трагедии

В Шереметьево 81 рейс задерживается из-за трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100, которая произошла в аэропорту 5 мая. Об этом стало известно благодаря сервису "Яндекс.Расписания".

В других аэропортах Москвы также есть проблемы. В Домодедово вылет ожидают пассажиры 8 рейсов, еще 6 отменены. Во Внуково 3 рейса отложены и 2 отменены.

Вечером 5 мая в Шереметьево произошла трагедия: по предварительной версии, самолет Москва-Мурманск вылетел, а через некоторое время запросил обратную посадку, во время которой хвост самолета ударился о полосу, в результате чего начался пожар.