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Пассажиры десятков рейсов ждут вылета из Шереметьево

Работа аэропорта тормозится из-за трагедии

В Шереметьево 81 рейс задерживается из-за трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100, которая произошла в аэропорту 5 мая. Об этом стало известно благодаря сервису "Яндекс.Расписания".

В других аэропортах Москвы также есть проблемы. В Домодедово вылет ожидают пассажиры 8 рейсов, еще 6 отменены. Во Внуково 3 рейса отложены и 2 отменены.

Вечером 5 мая в Шереметьево произошла трагедия: по предварительной версии, самолет Москва-Мурманск вылетел, а через некоторое время запросил обратную посадку, во время которой хвост самолета ударился о полосу, в результате чего начался пожар. 

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Полина ИВАНОВА
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