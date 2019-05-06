"Суперджет" дал "козла" в Шереметьево

Посадка не была плавной

Еще до того, как Следственный комитет назвал недостаточную подготовку экипажа одной из основных причин аварии в Шереметьево, ряд экспертов, в том числе заслуженных летчиков, уже озвучил эту версию. "Супеджет" садился в так называемом "минимальном режиме", не через компьютер, а вручную, и, похоже, оказался к этому не готов.

Усложняли ситуацию полные баки, хотя пилот уже на земле упомянул процедуру с превышением посадочной массы, которая идет сразу за возвратом на аэродром. Однако что произошло, хорошо видно на видео: самолет, как говорится на жаргоне, "закозлил" – задрал нос вперед, а затем резко его опустил. В результате от удара о землю сломалось переднее шасси, "Суперджет" упал на "брюхо", а затем уже произошло возгорание баков. Чем-то похожее ЧП произошло недавно с бомбардировщиком Ту-22, который садился в сложных погодных условиях на севере и от удара об землю разломился пополам.

Пилот "Суперджета" утверждает, что скорость была небольшая. И к земле подходили плавно, с уменьшением вертикальной скорости.

Вот только плавной посадки не было – был удар, от которого впоследствии разрушились заполненные керосином топливные баки. За 18 минут выгорела хвостовая часть, погиб 41 человек.

Версию ошибки экипажа практически сразу озвучил на своей странице в Facebook летчик-испытатель, Герой России Александр Гарнаев.

"Не сомневаюсь, что никакое расследование опять не сделает главного вывода, что в современной РФ нигде не готовят истинно профессиональных пилотов, которые понимают, что любой летательный аппарат летает вовсе не потому, что предписанным образом нажимаются кнопочки на FMGS и крутятся кнюппельки на FCU!" – написал пилот.

Если в самолете не было технической неисправности, которая каким-то образом повлияла на ручное управление, в частности ручку сайдстик, есть большая вероятность, что пилот действительно совершил ошибку или просто был не готов к посадке в таком режиме.

Поверить в это довольно сложно, так как "Аэрофлот" является авиакомпанией – флагманом страны и по идее пилоты в ней должны обладать высочайшей квалификацией. Однако произошло то, что произошло. Окончательные выводы будут сделаны при расшифровке черного ящика.