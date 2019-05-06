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"Сел с огоньком": авиакатастрофа с Superjet вызвала смех сотрудников аэропорта "Шереметьево"

Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
В Сети появилось видео скотского поведения работников

Некоторая часть персонала аэропорта "Шереметьево", где произошла авиакатастрофа с пассажирским лайнером Superjet, отметилась возмутительной реакцией на трагедию, которая унесла жизни 41 человека.

В интернете появился видеоролик, на котором слышны разговоры сотрудников аэропорта, пишет telegram-канал "Медиакиллер". В кадре виден только один мужчина, снимающий на телефон запись посадки самолета с камеры видеонаблюдения. 

За кадром раздаются мужские голоса, один из которых между матами произносит фразу: "Нормально полыхает!". Затем уже в беседу вступает девушка: "*** (блин), если он так сел, значит там [есть] пострадавшие". В ответ мужчины начинают сомневаться в этом, и один из них с иронией сказал: "Нормально сел!". После этого все заливаются громогласным смехом.

Накануне самолет Superjet вылетел из Москвы в Мурманск и во время полета получил удар молнии, из-за чего связь борта с диспетчерами была нарушена. Когда ее удалось частично восстановить, экипаж решил вернуться в Москву.

При аварийной посадке лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу, что привело к возгоранию в задней части фюзеляжа. Один из пассажиров успел снять пожар на видео. На кадрах видно, что самолет охвачен огнем, а внутри него царит паника. 

Следствие рассматривает разные версии произошедшего. Среди них – неисправность в самолете и недостаток квалификации пилотов и диспетчеров.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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