Названа новая версия крушения самолета в Шереметьеве

Авиакатастрофа произошла по вине пилотов

Недостаточная квалификация экипажа и диспетчеров вместе с технической неисправностью могла привести к катастрофе с "Superjet" в московском аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия", – сказал глава ведомства Александр Бастрыкин во время оперативного совещания.

Самолет вылетел 5 мая из Москвы в Мурманск. Во время полета в самолет ударила молния, после чего, по некоторым данным, возникли неполадки. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт "Шереметьево".

При попытке совершить аварийную посадку фюзеляж авиалайнера загорелся, пожар охватил заднюю часть самолета и начал быстро распространяться. Согласно последним данным, 41 человек погиб.