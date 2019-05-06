Названа новая версия крушения самолета в Шереметьеве

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Недостаточная квалификация экипажа и диспетчеров вместе с технической неисправностью могла привести к катастрофе с "Superjet" в московском аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия", – сказал глава ведомства Александр Бастрыкин во время оперативного совещания.
Самолет вылетел 5 мая из Москвы в Мурманск. Во время полета в самолет ударила молния, после чего, по некоторым данным, возникли неполадки. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт "Шереметьево".
При попытке совершить аварийную посадку фюзеляж авиалайнера загорелся, пожар охватил заднюю часть самолета и начал быстро распространяться. Согласно последним данным, 41 человек погиб.
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