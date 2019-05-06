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Стало известно состояние экипажа сгоревшего SSJ-100

Фото: www.globallookpress.com
Точное число жертв авиакатастрофы станет понятно к четвергу

Командир экипажа Sukhoi Superjet 100, потерпевшего аварию в аэропорту "Шереметьево" вечером 5 мая, находится в НИИ им. Склифосовского в состоянии средней степени тяжести. В той же больнице проходят лечение бортпроводница и второй пилот. Об этом днем в понедельник, 6 мая, рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В основном (состояние) связано с отправлением продуктами горения и с очень серьезной шоковой реакцией", – приводит "Царьград" слова министра.

Кроме этого, в НИИ им.Склифосовского находится пострадавшая 50-летняя пассажирка злополучного рейса. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Фото: www.globallookpress.com

Еще два "тяжелых" пациента – женщина 51 года и мужчина 39 лет – поступили из Шереметьева в НИИ им. Вишневского. У них, помимо внешних травм, серьезные ожоги верхних дыхательных путей.

"Самое главное сейчас – правильный режим вентиляции у этих пациентов, не допустить бактериального осложнения, поэтому они получают комплексную терапию антибактериальную", – подчеркнула Скворцова.

Наиболее рискованными для этих пострадавших будут первые 2-3 дня, сообщает "Вечерняя Москва". Если удастся уберечь их от развития инфекции, дальнейшее лечение пойдет легче.

Еще двое пострадавших в НИИ им.Вишневского имеют более легкие повреждения дыхательной системы, а инфаркт у пассажира, госпитализированного накануне в Центр высоких технологий ФМБА РФ, не подтвердился.

Самолет SSJ-100, совершавший рейс Москва-Мурманск, экстренно вернулся из-за отказа части оборудования в аэропорт вылета вечером 5 мая. В результате жесткой посадки лайнер загорелся. Трагедия унесла жизни 41 человека.

Возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий о причинах произошедшего, в том числе ошибку экипажа.

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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