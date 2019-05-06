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Зеленский сравнил сгоревших в Шереметьеве с пленными

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Трагедию в Одессе новый лидер Незалежной предпочел не вспоминать

Про ценность жизни решил напомнить избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи с трагедией в московском аэропорту "Шереметьево". Комментируя смерть пассажиров охваченного огнем лайнера, он призвал посочувствовать их близким, но понять, что погибших не вернуть.

Аварию в Шереметьеве Зеленский поставил в один ряд с терактами на Шри-Ланке и боевыми действиями. Имел ли он в виду войну в Донбассе или Вторую мировую, в сообщении на странице в Facebook новый лидер Украины не уточняет. Как не проводит аналогий, к примеру, с трагедией в Одессе, когда в мае 2014 г. там заживо сгорели люди, запертые украинскими националистами в Доме профсоюзов.

Зеленский вообще быстро переключается с аварии самолета:

"Мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их к семьям, те, в чьих силах не допустить трагедий", - заявил он.

Фото: www.globallookpress.com

О том, что именно в силах киевских властей, а теперь и конкретно его самого прекратить вооруженные столкновения в Донбассе и вернуть людям мирную жизнь, избранный президент Украины не написал. Не подумал? Или не настроен ничего менять?

Самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку в аэропорту "Шереметьево" 5 мая. Погиб 41 человек, еще несколько госпитализированы.

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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