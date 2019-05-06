Новые данные помогут установить точную причину трагедии

Пока изучен только параметрический самописец лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Однако этого оказалось достаточно, чтобы назвать причину, по которой самолет загорелся.

По информации источника, он попал в грозовой фронт, из-за чего полностью отказал автопилот и подключенные к нему системы. Пилотам пришлось сажать самолет с помощью ручного режима.

По предварительным данным, они совершили ряд ошибок, которые оказались фатальными. Итогом стало жесткое приземление, о чем, к слову, говорилось и ранее.

Резкий контакт со взлетно-посадочной полосой, с которой сегодня убрали все обломки воздушного корабля, не прошел бесследно. Его конструкция развалилась, повредился топливный бак, что привело к пожару.

"В момент разрушения конструкции, перегрузка превысила 5G – такие предварительные доклады идут на самый верх после изучения параметрического самописца",

– передает Telegram-канал 112. Полная картина произошедшего сложится после расшифровки речевого черного ящика.

Фрагменты самолета, от которых сегодня освободили место трагедии в Шереметьеве, детально изучит следствие. Сейчас они содержатся в ангаре, куда их определили специалисты СК и Межгосударственного авиационного комитета (МАК), отчитались в ведомстве.

На сате "Аэрофлота", которому принадлежал "Суперджет", опубликован список всех пассажиров того злополучного рейса Москва-Мурманск, экстренное возвращение которого унесло десятки жизней. На борту самолета находилось 73 пассажира.

От угарного газа и огня погиб 41 человек: 40 пассажиров и бортпроводник.