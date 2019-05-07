Основную роль в катастрофе мог сыграть человеческий фактор

Главной версией трагедии, случившейся в Шереметьево 5 мая, стала ошибка пилотов.

Об этом рассказали изданию "Коммерсантъ" источники, близкие к расследованию. Сообщается, что экипаж не выработал топливо и посадил воздушное судно с явным превышением скорости, что и вызвало пожар, унесший десятки жизней. Кроме того, проверяется работа наземных служб, которые могли бы оперативнее отреагировать на происшествие.

Председатель СКР Александр Бастрыкин 6 мая осмотрел самолет и провел оперативное совещание, по итогам которого руководителем расследования был назначен первый заместитель начальника главного управления по расследованию особо важных дел СК Николай Ущаповский, имеющий опыт расследования подобных уголовных дел.

Рейс SU-1492 компании Аэрофлот" 5 мая в 18:02 вылетел из Москвы в Мурманск, через 14 минут после взлета командир Денис Евдокимов решил вернуться в Шереметьево, так как в лайнер попала молния, что привело к отказу основного канала радиосвязи и автоматики управления самолетом. Близкие к расследованию авиакатастрофы источники издания подчеркивают, что посадка оказалась сложной: из-за отказавшей автоматики садиться пришлось в ручном режиме, экипаж ориентировался лишь на показания приборов и свои профессиональные навыки.

Борт также садился с максимальной массой, так как топливо не было израсходовано – это внесло дополнительные трудности. Кроме того, резервный канал связи постоянно прерывался, а основной не работал. По данным источника, даже в этих осложненных условиях посадка оказалась слишком жесткой – летчики, превысили вертикальную скорость снижения машины, и самолет совершил так называемый отскок, в результате стойки шасси пробили топливные баки самолета, керосин попал на горячие двигатели и загорелся. Спастись удалось только тем пассажирам, которые сидели на первых рядах кресел.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что следствие рассматривается различные версии пожара в аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек, в том числе, недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр SSJ-100, неисправность лайнера и неблагоприятные метеоусловия, отмечает телеканал "Царьград".

