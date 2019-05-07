"Дурь в голове": на жену Николаева обрушились из-за трагедии в Шереметьево

Жалоба певицы вызвала бурную реакцию в Сети

Юлия Проскурякова вряд ли могла подумать, что ее пост в Instagram приведет к такому скандалу. Она всего лишь поделилась с фанатами пережитым волнением, но те вместо сочувствия буквально разнесли супругу композитора Игоря Николаева, и их гнев нарастает.

Артистка с дочкой должна была прилететь в Москву еще 6 мая. Однако из-за трагедии в Шереметьево их рейс из Майами был отложен.

Женщину возмутило то, что их долго держали в салоне, не называя истинной причины задержки, а потом еще и высадили.

"Четыре часа в аэропорту Майами, полтора часа ожидания багажа и отмена вылета в Москву... это ужас ужасный",

– жаловалась она. И отметила, что это случилось "из-за жуткого происшествия в Шереметьево, где в результате посадки суперджета Аэрофлота погиб 41 (!) человек".

Новость о произошедшем в одном из аэропортов Москвы шокировала и обычных граждан, и многих знаменитостей, которым часто приходится летать. Соболезнования родным и близким погибших выразили Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин, Алена Апина и многие другие звезды.

Не осталась в стороне и Юлия Проскурякова. Она тоже принесла "соболезнования близким и родным", признав, что "это ужасная трагедия", но высказала и претензии:

"Почему нужно 4 часа держать людей в самолете, говорить нам о каких-то технических неполадках, а в итоге высадить всех пассажиров обратно и шептаться, что это из-за ситуации в Шереметьево... неужели нельзя просто сразу отменить рейс в связи с трагедией и не мучить людей, детей, которые 4 часа просидели и ещё 1,5 часа потом не могли получить свой багаж... ну, что же это такое?"

По ее словам, "надо объяснять людям, что происходит, разговаривать с людьми и помогать им в непростых ситуациях должны не только бортпроводники, но и вышестоящие люди, работающие в авиакомпании".

Многие пользователи раскритиковали Юлию, обвинив в том, что она поставила собственные интересы выше жизни других людей:



"Такая дурь у вас в голове! Посидеть 4 часа в аэропорту молча не смогли! Люди погибли, а Вы – королева, задержали Вам рейс негодяи! Ужас...""У людей горе такое, а Вы такую чушь пишете...". "Как вам не стыдно? Люди потеряли своих родных, а вы жалуетесь на какие-то мелкие проблемы!", "Вы пока комфортно сидели и ждали, а в эти минуты горели люди!", "Иногда стоит немного подумать, прежде чем писать такие вещи", "Зарабатываете рейтинг на трагедии?", "Читать неприятно, особенно из Ваших уст, бумажки, чемоданы, нет ничего ценнее жизни, успеете, даст бог, из своего Майами вернуться".

Ранее в соцсети обругали известного телеведущего. Андрею Малахову досталось за веселье после страшной беды в Шереметьево.

Вечером в воскресенье, 5 мая, Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку, во время которой у него поломалось шасси, и борт загорелся. В результате погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Остальным находившимся в лайнере удалось спастись.

Следователи и эксперты МАК уже начали осмотр взлетной полосы и фюзеляжа SSJ-100. Среди основных причин трагедии называют недостаточную квалификацию пилотов, неблагоприятные метеоусловия, техническую неисправность самолета.

