Пострадавших при аварии в Шереметьеве стало больше

В медучреждения поступают новые пациенты

Еще одна пассажирка сгоревшего в аэропорту "Шереметьево" лайнера SSJ-100 госпитализирована. Женщину положили в стационар НИИ им. Склифосовского, сообщает НТВ во вторник, 7 мая. Таким образом, в больницах в общей сложности находятся 10 человек со злополучного борта.

Известно, что из трех пациентов, попавших в Центр Вишневского, двое во вторник уже переведены из реанимации в отделение, их могут выписать на следующей неделе. У третьего также наблюдается "минимальная положительная динамика" – его состояние теперь характеризуется как "средней степени тяжести", передает "Вечерняя Москва". Впрочем, врачи не теряют бдительности, так как сохраняется опасность развития осложнений.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в воскресенье, 5 мая, из Москвы в Мурманск, но экстренно вернулся в аэропорт "Шереметьево". При посадке лайнер загорелся. Погиб 41 человек. Следователи рассматривают несколько версий о причинах трагедии.