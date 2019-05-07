На печальный исход указывает видео, на котором самолет снят в воздухе

Не только пассажиры эконом-класса лайнера SSJ-100 SVO оказались в безвыходной ситуации. Сам самолет, по версии известного исследователя, знатока мистики, специализирующегося на исчезновении группы Дятлова, Валентина Дегтярева, "был уже обречен до посадки".

Об этом он заявил в личном блоге, приложив к своим рассуждения стоп-кадры из видео, снятого пассажиром "Суперджета" на смартфон, который зафиксировал последние минуты полета. По словам автора, обратить внимание следует лишь на 26 секунд съемки.

Там не видно, как самолет поражает молния, однако есть другая деталь. Блогер расслышал (вероятно, на 6-й секунде), что в момент аварийного снижения "что-то попало" (возможно, птица) в левый двигатель, из которого затем "пошел небольшой дымок".

"Самолет сразу же стал плохо управляем и начал дергаться. Возможно, все это и привело к тому, что при посадке у самолета "подломились" шасси (из-за того, что самолет ударился о взлетную полосу), а двигатели машины потом попросту взорвались и сгорели",

– предположил Дегтярев, оправдав при этом пилотов. Если его версия верная, то вина экипажа "крайне сомнительна". Жесткую посадку он объяснил наличием постороннего предмета в двигателе, не исключив удар молнии.

Между тем по мнению близкого к расследованию трагедии осведомителя, ничто не предвещало опасности. Он также ознакомился с видео и пришел к выводу, что к техническому состоянию Sukhoi Superjet 100 претензий нет. Лайнеры данного типа должны летать.

"Необходимости приостановки полетов парка самолетов Sukhoi Superjet 100 нет. Техническое состояние самолета к моменту посадки не вело к катастрофическим последствиям. На имеющихся видеозаписях видно, как он садился. Специалисты, кто понимает, они по видео уже могут все вам сказать",

– цитирует информатора РИА "Новости". Однако вопрос о вине пилотов остался без ответа.

Экстренное возвращение "Суперджета" рейса Москва – Мурманск унесло десятки жизней. От угарного газа и огня погиб 41 человек: 40 пассажиров и бортпроводник.