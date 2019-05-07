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Звезду "Дома-2" добила трагедия в Шереметьево

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Там было пекло": чудом спасшийся пассажир "Суперджета" раскрыл всю правду
Теледива перенервничала, что сказалось на здоровье

Алена Водонаева давно не болела. Однако накануне так близко к сердцу приняла гибель людей из-за страшного ЧП в одном из аэропортов Москвы, что не смогла спать, почувствовала себя очень плохо – едва не лишилась чувств – и угодила под капельницу, о чем сама рассказала в соцсети.

"Последний раз вызывала себе скорую помощь в 2009 году. Я места себе не нахожу вторые сутки", – сообщила звезда в сторис, но запись была удалена.

Фото: https://www.instagram.com/stories/alenavodonaeva/

Врачи строго запретили бывшей участнице "Дома-2" вставать с кровати, так как в результате пережитого стресса утром она едва не упала в обморок. Фанаты разволновались и эмоционально отреагировали на известие о пошатнувшемся здоровье теледивы:

"Алена, как Вы? Так перенервничали из-за самолета? Вы молодец, что остались неравнодушной, но нужно подумать о себе".

И отметили, что ей нужно не забывать о сыне. "Как же так? Заботьтесь о Богдане, остальное подождет", – советовали они.

Сильные переживания Водонаевой связаны с катастрофой самолета, который 5 мая экстренно приземлился в Шереметьево и сгорел. Трагедия унесла жизни 41 человека. 

Водонаева стала одной из тех, кто составлял требование о запрете полетов SSJ-100, под которым уже подписались десятки тысяч человек, передает StarHit. "Я лично за этим следила, не спала. И до сих пор не сплю, мониторю СМИ и фигурантов дела", – призналась звезда "Дома-2". Эта активность и подкосила молодую женщину.

Ранее стало известно, что другую знаменитость обругали, обвинив в бессердечности из-за происшествия с лайнером. До этого обрушились на ведущего "Прямого эфира". Андрея Малахова разнесли за веселье после страшной трагедии.

Многие звезды скорбят. Они были глубоко потрясены и выразили соболезнования семьям жертв и пострадавшим.

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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