Все, кто сидел в 13 ряду и дальше, были обречены

Житель Мурманска Олег Молчанов, летевший 5 мая из Москвы на злополучном Sukhoi Superjet 100, оказался одним из последних, кто успел покинуть сгоревший дотла лайнер. Он считает, что в силу ряда причин у погибших людей не было шансов выжить.

По его словам, сразу после удара молнии в самолет командир воздушного судна Денис Евдокимов объявил о возвращении в аэропорт "Шереметьево". В тот момент никто из пассажиров не паниковал. Трагедия произошла за считанные мгновения, когда самолет неудачно приземлился.

"Паника началась после первого удара самолета о полосу, а потом сразу возник пожар… Самолет горел как пластиковый стаканчик, стекло в моем ряду расплавилось за секунды", – приводит слова Молчанова "Московский комсомолец".

Как только самолет остановился, он буквально вытолкнул летевшую с ним жену вперед к выходу. Благодаря этому женщина одна из первых успела спастись. Нельзя было терять ни секунды, потому что огонь поглощал фюзеляж с невероятной скоростью. Причем сам огонь – еще полбеды. Из-за горения материалов самолета в салоне распространился жутко едкий густой дым, из-за которого почти ничего не было видно. Из-за него же Молчанов едва не потерял сознание, что для него непременно закончилось бы гибелью.

Мужчина буквально на карачках дополз до кабины пилота. Там у выхода были стюардесса и стюард, которые ему помогли. В тот момент они заметили в дыму руки и ноги еще нескольких пассажиров и втроем помогли остальным выбраться.

После того, как стало известно о жертвах авиакатастрофы, в СМИ появилась информация о том, что люди погибли из-за пассажиров бизнес-класса, которые пытались достать свой багаж. Якобы из-за этого находившиеся в хвосте люди сгорели заживо. Летевшая тем же рейсом Людмила Тихонова это опровергла. Никаких заторов не было и в помине.

"Упала только одна дама в возрасте между сиденьями, между бизнес-классом и салоном эконом-класса, но ее подняли и все побежали. Никакого затора из-за того, что люди свои сумки доставали или какую-то кладь, не было", – рассказала она РБК.

В свою очередь, Молчанов уверен, что на самом деле все, кто сидел на 13 ряду и дальше, были лишены шансов выжить.

"Весь дым, огонь бил в хвост. Скорее всего, задние трапы не открылись, а чисто инстинктивно пассажиры с последних рядов должны были ломануться в заднюю часть салона. Но если бы даже трапы открылись, думаю, у них не было шансов спастись, потому что, когда самолет остановился, было все в черном дыму, там было пекло",

– сказал он.

Сам Молчанов сидел на 12 ряду. Фактически, он был одним из последних, кто смог спастись. Как пишет телеканал "360", оказавшись в безопасности, он снял горящий самолет на видео.

Пока что следствие считает, что трагедия произошла из-за ряда ошибок пилотов, отмечает "Федерал Пресс".