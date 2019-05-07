Стало известно содержимое черного ящика "Суперджета"

Эксперты недоумевают по поводу действий пилотов

Специалисты по расшифровке бортового самописца SSJ-100, сгоревшего в результате аварийной посадки в аэропорту "Шереметьево", получили первые данные.

Как рассказал источник "Интерфакса", знакомый с ходом следствия, по полученным сведениям можно сделать вывод, что после удара молнии у "Суперджета" отказала бортовая система.

"Предположительно, в генераторе произошел скачок напряжения, за которым последовала серия отказов систем самолета", – сказал он.

Поэтому пилоты приняли решение вернуться в аэропорт и совершить аварийную посадку. Однако пока у экспертов нет объяснений того, зачем они решили увеличить скорость при посадке, когда лайнер начал проваливаться под глиссаду. Из-за этого "Суперджет" сел не в начале, а в середине взлетно-посадочной полосы и на повышенной скорости.

Вечером 5 мая самолет Superjet-100 компании "Аэрофлот" вылетел из Москвы в Мурманск. Вскоре после вылета в лайнер попала молния, после чего экипаж принял решение вернуться, не выработав при этом полностью топливо.

При аварийной посадке из-за превышения посадочной массы шасси самолета сломались и пробили топливный бак, что привело к возгоранию. Когда самолет остановился, половина фюзеляжа уже была в огне, в котором заживо сгорел 41 пассажир.