Пилот сгоревшего "Суперджета" отказался от помощи

Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Командир корабля SSJ-100 Денис Евдокимов после удара лайнера молнией заявил диспетчеру об экстренном возвращении, охарактеризовав ситуацию как штатную. Он заверил, что помощь не требуется.
"Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии",
– сообщил Евдокимов и пожаловался на связь и работу автопилота. Собеседник обратил внимание на помехи в связи. Расшифровку разговора предоставил телеканал РЕН ТВ. Из него следует, что летчик выбрал посадку по приборам.
Корректировать снижение продолжили специалисты с вышки Шереметьево. Тут командиру понадобилась помощь. Сообщив скорость ветра, диспетчер разрешил посадку и произнес: "Аварийные службы на полосы".
После чего связь с экипажем прервалась. Следующих слов на борту самолета уже не слышали.
"Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил",
– проговорил диспетчер, спросив у командира о возможности самостоятельно управлять. Ответа не дождался. Лайнер объяло пламя.
Он направлялся из Москвы в Мурманск, где в понедельник, 6 мая, вечером жители города почтили память земляков.
"Акция началась с гудка памяти судов в Мурманском морском торговом порту и поездов на железной дороге",
-
рассказали в правительстве региона.
Во всех храмах звенели в память о погибших колокола, священники отслужили заупокойную литию, уточняет FlashNord.
В медучреждения поступают новые пациенты
Потери Киева оказались куда серьезнее, чем у Москвы