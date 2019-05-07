Пилот сгоревшего "Суперджета" отказался от помощи

Обнародованы переговоры экипажа с диспетчером

Командир корабля SSJ-100 Денис Евдокимов после удара лайнера молнией заявил диспетчеру об экстренном возвращении, охарактеризовав ситуацию как штатную. Он заверил, что помощь не требуется.

"Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии",

– сообщил Евдокимов и пожаловался на связь и работу автопилота. Собеседник обратил внимание на помехи в связи. Расшифровку разговора предоставил телеканал РЕН ТВ. Из него следует, что летчик выбрал посадку по приборам.

Корректировать снижение продолжили специалисты с вышки Шереметьево. Тут командиру понадобилась помощь. Сообщив скорость ветра, диспетчер разрешил посадку и произнес: "Аварийные службы на полосы".

После чего связь с экипажем прервалась. Следующих слов на борту самолета уже не слышали.

"Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил",

– проговорил диспетчер, спросив у командира о возможности самостоятельно управлять. Ответа не дождался. Лайнер объяло пламя.

Он направлялся из Москвы в Мурманск, где в понедельник, 6 мая, вечером жители города почтили память земляков.

"Акция началась с гудка памяти судов в Мурманском морском торговом порту и поездов на железной дороге",

- рассказали в правительстве региона.

Во всех храмах звенели в память о погибших колокола, священники отслужили заупокойную литию, уточняет FlashNord.