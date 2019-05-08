Огненный ад в Шереметьеве расписали по минутам

Причины трагедии до сих пор неизвестны

На сайте аэропорта Шереметьево появилась хроника катастрофы лайнера SSJ 100, сгоревшего на взлетно-посадочной полосе 5 мая.

Детализация переговоров диспетчеров и пилотов показала, что рейс SU1492 вылетел из Москвы в Мурманск в 18:02, пожар, погубивший самолет, начался в 18:30 после приземления. Первый и второй пожарные расчеты прибыли в 18:32 – на минуту раньше государственного норматива, составляющего 3 минуты. Огонь был потушен в 18:48.

В примечаниях к хронологической детализации отмечено, что при тушении лайнера было задействовано 26 спасателей, 6 аэродромных пожарных автомобилей, 4 машины скорой помощи и 1 автомобиль газодымозащитной службы.

Источник в Росавиации подтвердил РИА "Новости", что опубликованные переговоры пилотов SSJ 100 с диспетчерами подлинны.



Эксперты пока не пришли к единому мнению относительно того, что стало причиной авиакатастрофы.

"У расследователей пока нет данных, позволяющих говорить о причинах аварии, правильно или нет в аварийной ситуации действовали пилоты, наземные службы и так далее", -

рассказал ТАСС источник в Межгосударственном авиационном комитете. Он добавил, что сейчас происходит расшифровка черных ящиков, и что версия ошибки экипажа остается рабочей, как и другие возможные версии трагедии. Промежуточный отчет о катастрофе будет опубликован через 30 дней со дня крушения лайнера.

Ранее СМИ сообщили, что командир сгоревшего SSJ 100 отказался от помощи, назвав ситуацию штатной.