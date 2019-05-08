В Шереметьеве произошло новое ЧП с Superjet 100

Пассажиров экстренно эвакуировали

Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая. На борту лайнера Superjet 100 уже находились пассажиры, когда кто-то почувствовал запах гари. Люди запаниковали, и командир экипажа принял решение вывести всех из самолета.

Воздушное судно обследовали специалисты, но никаких неисправностей обнаружено не было, передает "Пятый телеканал". В результате борт вылетел с задержкой в 1.25 мск 8 мая вместо 22.55 7 мая и благополучно прибыл в столицу Латвии.

В воскресенье, 5 мая, в аэропорту "Шереметьево" сгорел Sukhoi Superjet 100. Вскоре после взлета у самолета отказало оборудование и пилоту разрешили экстренную посадку. При приземлении лайнер загорелся, погиб 41 человек, напоминает URA.RU.



Возбуждено уголовное дело. По одной из версий, причиной трагедии стала ошибка пилотирования.