В Шереметьеве произошло новое ЧП с Superjet 100
Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая. На борту лайнера Superjet 100 уже находились пассажиры, когда кто-то почувствовал запах гари. Люди запаниковали, и командир экипажа принял решение вывести всех из самолета.
Воздушное судно обследовали специалисты, но никаких неисправностей обнаружено не было, передает "Пятый телеканал". В результате борт вылетел с задержкой в 1.25 мск 8 мая вместо 22.55 7 мая и благополучно прибыл в столицу Латвии.
В воскресенье, 5 мая, в аэропорту "Шереметьево"
сгорел Sukhoi Superjet 100. Вскоре после взлета у самолета отказало
оборудование и пилоту разрешили экстренную посадку. При приземлении лайнер
загорелся, погиб 41 человек, напоминает URA.RU.
Возбуждено уголовное дело. По одной из версий, причиной трагедии стала ошибка пилотирования.