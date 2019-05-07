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В трагедии с "Суперджетом" всплыла странность

Фото: www.globallookpress.com
Показания экипажа расходятся с содержимым бортового самописца

Расследование авиакатастрофы с SSJ-100 в аэропорту "Шереметьево" дало первые неожиданные результаты. Рассказ пилотов самолета и данные речевого самописца в кабине пилотов кардинально расходятся.

Командир воздушного судна Денис Евдокимов утверждал, что ударившая в самолет молния полностью лишила их связи с диспетчерами. Восстановить удалось лишь аварийный канал, да и то не сразу и только частично. Связь с землей то и дело пропадала. 

Однако когда эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) принялись расшифровывать черный ящик, то оказалось, что слова Евдокимова не соответствуют действительности. Как пишет Тelegram-канал "112", после удара молнии самолет оставался на связи с диспетчерами, причем пилотам были доступны как аварийный, так и запасной каналы. 

Намеренно ли Евдокимов скрыл этот факт или нет, пока неясно. Дальнейшее изучение содержимого самописца осложняется тем, что из-за сбоев он записал переговоры не только пилотов рокового рейса Москва – Мурманск, но и других. В этой "каше" специалистам приходится вычленять переговоры пилотов SSJ-100, что может занять несколько дней.

Пока эксперты МАК заняты расшифровкой черного ящика, Следственный комитет РФ уже назвал приоритетную версию авиакатастрофы – ошибки пилотов. Источники "РБК" в ведомстве рассказали, что на допросе Дениса Евдокимова и второго пилота Максима Кузнецова выяснилось, как их действия привели к возникновению сильного пожара, в котором сгорело большинство пассажиров. Когда самолет сел, они открыли в кабине боковое окно, что могло усилить тягу воздуха и "помочь" огню быстрее поглотить фюзеляж. Более того, пилоты не выключили двигатели после посадки, что тоже могло стать катализатором пожара на борту. 

Огонь вспыхнул из-за того, что при посадке самолет не выработал топливо полностью и приземлялся с полными топливными баками. Превышение посадочной массы привело к тому, что стойки шасси пробили баки и топливо вспыхнуло от высеченной искры. Об этом сразу заговорили эксперты и показания Евдокимова это подтвердили, отмечает "Царьград".

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100 потерпел катастрофу 5 мая. Трагедия унесла жизни 41 человека.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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