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Sukhoi Superjet 100 сломался в Ростове-на-Дону

Фото: www.globallookpress.com
Пассажиров рассадили по другим рейсам

Неприятности преследуют самолеты Sukhoi Superjet 100. Утром в среду, 8 мая, такой лайнер не смог вылететь из Ростова-на-Дону.

По информации РИА "Новости", рейс был запланирован на 5:40 мск, но из-за обнаруженной технической неполадки пассажиров сняли с борта и отправили в Москву другими рейсами.

Накануне с задержкой вылетел из Москвы в Ригу самолет SSJ-100 рейса SU 2118. Пассажиры почувствовали запах гари на борту и запаниковали. Однако проверка ничего не выявила, и лайнер благополучно доставил людей в пункт назначения.

Фото: www.globallookpress.com

В воскресенье, 5 мая, в Шереметьево после жесткой посадки сгорел Sukhoi Superjet 100, летевший в Мурманск. Погиб 41 человек.

После трагедии в России организовали сбор подписей под требованием запретить полеты SSJ-100 до выяснения причин аварии. Комментируя это, представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что только "компетентные авиационные органы должны принимать решения по возможной приостановке полетов SSJ-100 после крушения пассажирского самолета данного типа", передает "Звезда".

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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